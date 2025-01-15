В Раде поддержали законопроект о направлении подразделений ВСУ за границу во время военного положения: что это значит

Народные депутаты поддержали законопроект, позволяющий направлять подразделений Вооруженных сил Украины за границу во время военного положения. Принятие закона позволит обеспечить эффективную оборону и сотрудничество со странами-партнерами.

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Подразделения ВСУ могут быть направлены для обучения, получения техники и сдерживания агрессии. Об этом говорится в соответствующем проекте закона №12378, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что законопроект поддержали 317 парламентариев. Также он уточнил, что решение о направлении ВСУ за границу принимает президент, но с представлением в Верховную Раду для одобрения.

В карточке законопроекта на сайте ВР говорится, что в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией России против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства, встал вопрос по усовершенствованию механизмов направления и пребывания военнослужащих, как самостоятельно, так и в составе подразделений, на территории стран-партнеров во время действия военного положения.

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального овладения ее использование для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Для одобрения отправки подразделений ВСУ за границу президент должен подать парламент информацию о задачах, общую численность указанных подразделений, тип и состав их вооружения, военной техники, подчиненность, сроки пребывания и порядок их возможного продления, порядок замены личного состава подразделения и порядок их содержания.

Также авторы законопроекта отмечают, что его принятие создаст условия для урегулирования отдельных вопросов направления подразделений ВСУ в другие страны в период действия военного положения. Кроме того, в пояснительной записке говорится, что реализация законопроекта будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектование соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки.

Напомним, депутаты Верховной Рады проголосовали за продление действия в Украине военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Это произошло уже в четырнадцатый раз с начала полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января депутаты ВРУ приняли проект закона о базовой общевойсковой подготовке в Украине. Он позволяет украинским парням за границей, которым исполняется 18 лет, стать на воинский учет, не приезжая домой, а БОВП для женщин является добровольной, как и взятие на учет.

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