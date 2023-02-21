В Раду внесли проект закона, которым предлагают определить принципы переговоров о капитуляции России и условиях завершения войны

Депутаты Верховной Рады Украины разработали проект закона, чтобы определить принципы переговоров об окончании войны и капитуляции России. 21 февраля документ зарегистрировали в парламенте и передали на рассмотрение руководству.

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Соответствующая информация указана на сайте ВРУ. Название документа №9044 – "Проект Постановления о Заявлении Верховной Рады Украины об основных принципах переговоров о капитуляции Российской Федерации или ее правопреемниках и условиях завершения войны".

Текст этого проекта пока что опубликован не был. Сообщается, что разработали его народные избранники Олег Дунда и Вячеслав Рублев (фракция "Слуга народа"), а также Лариса Билозир (группа "Доверие").

Напомним, что условием Украины для проведения переговоров с российским руководством является вывод оккупационных войск со всей территории нашего государства. Диалог не исключается, однако пока Москва не демонстрирует готовности к дипломатии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 февраля 348 народных депутатов Украины проголосовали за продление срока действия военного положения, а 344 – за продление всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Подобное голосование парламентарии проводят уже шестой раз от начала полномасштабного российского вторжения.

– Недавно в Раду внесли законопроект №9009 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников. Документ предлагает отменить празднование 8 марта, 1 мая и Дня победы 9 мая.

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