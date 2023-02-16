В Киев с неанонсированным визитом прибыл лидер британской оппозиции: побывал в Буче и встретился с Зеленским. Фото и видео

Лидер оппозиционной партии Великобритании прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Кир Стармер призвал к "справедливости в Гааге" после посещения мест, где происходили массовые убийства украинцев.

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Об этом сообщило издание Rolitico. Он побывал в Буче и Ирпене (чтобы смотреть видео, длскролльте новость до конца).

После неанонсированной поездки в Киев, которая состоялась 16 февраля, член Лейбористской партии Кир Стармер присягнул, что Украина всегда будет пользоваться "непреклонной поддержкой" его партии.

Глава британской оппозиции, который, по опросам, может стать следующим премьер-министром Великобритании, встретился с Владимиром Зеленским.

Перед встречей с украинским президентом Стармер побывал в Буче — месте массовых убийств мирных жителей — и в разрушенном российскими бомбардировками Ирпене. Он встретился с экспертами по правам человека и реконструкции.

"Невозможно смотреть на последствия зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и руками, связанными за спиной. В Гааге должно быть правосудие", – сказал он британской телекомпании ITV.

Владимир Зеленский также прокомментировал визит Кира Стармера.

"Один из наших приоритетов сегодня - дальнейшее усиление поддержки Украины со стороны наших партнеров и союзников, среди которых одно из ключевых мест занимает Великобритания. Поэтому визит лидера Лейбористской партии и Официальной оппозиции Великобритании Кира Стармера очень важен", – сообщил он.

Также Президент добавил, что во время встречи была обсуждена ситуация на передовом и возможном развитии событий на фронте в ближайшие месяцы, вопросы санкций и конфискации российских активов, их направление на восстановление нашего государства, а также создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В результате заседания стало известно, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте.

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