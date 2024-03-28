В Киев прибыла глава Национальной ассамблеи Франции. Фото

Глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве утром 28 марта прибыла в Киев. Делегация французского парламента провела переговоры с украинскими парламентариями, которые, в частности, касались военной поддержки Украины.

О визите в украинскую столицу Яэль Браун-Пиве сообщила в соцсети X. Она также опубликовала фото с железнодорожного вокзала Киева, где французскую делегацию встретил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Приятное прибытие в Украину вместе с Валери Рабо, Томасом Гасильюдом и Бенджамином Хаддадом, чтобы подтвердить поддержку Национальной ассамблеей украинского народа. Спасибо, дорогой Руслан Стефанчук, за теплый прием!" – написала она.

В свою очередь Стефанчук выразил благодарность Франции за поддержку Украины и, в частности, французскому парламенту за поддержку подписанного соглашения о гарантиях безопасности между странами.

"Обсудили сотрудничество в оборонной сфере. Отметил, что рассчитываю на дальнейшие поставки вооружения и военной техники, а также на начало долгосрочных проектов с французскими компаниями оборонно-промышленного комплекса. Оборонным потребностям Украины уделил особое внимание", – цитирует спикера Совета пресс-служба украинского парламента.

По словам Стефанчука, в первую очередь речь идет о защите украинского неба и дополнительных системах ПВО, дальнобойных ракетах, авиационной поддержке Украины и усилении возможностей тактической авиации.

Кроме того, он поблагодарил Париж за решение о заморозке активов РФ и отметил, что сейчас важно найти правовой механизм для направления этих активов на восстановление Украины и возмещение ущерба.

Напомним, Национальное собрание (Национальная ассамблея) Франции – это нижняя палата французского парламента (верхняя – Сенат). Заседания Национальной ассамблеи проходят в Бурбонском дворце вПариже на левом берегу Сены, напротив площади Согласия. Пале-Бурбон построен в 1728 году, парламентарии разместились там в 1798 году.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 марта глава минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности к реквизиции промышленных мощностей для производства оружия. По его словам, это должно ускорить поставки вооружения и снарядов Украине.

– 22 марта посол Франции в Украине Гаэль Весьер о готовности Парижа инвестировать в производство оружия на территории Украины.

– По словам посла, хотя официально ни один из партнеров Украины не согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона относительно отправки войск в Украину, некоторые страны поддержали эту идею. Весьер подчеркнул, что для Франции Россия не враг, а оппонент, но уже нет никаких красных линий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!