В Израиле склоняются к военной помощи Украине – СМИ

Военное и политическое руководство Израиля все больше склоняется к военной помощи Украине, которая больше двух месяцев ведет полномасштабную войну с Россией. Во время обсуждения этого вопроса большинство официальных лиц высказались за увеличение объема поставок вооружения, необходимого нашей стране.

Об этом пишет израильская газета Haaretz. В издании отмечают, что в ближайшие дни в Израиле должно состояться еще одно обсуждение, на котором чиновники рассмотрят, что они могут отправить в Украину.

"Растущее количество свидетельств зверств России против украинского гражданского населения делает шаткий нейтралитет Израиля в войне менее надежным", – сказано в сообщении.

В Haaretz отмечают, что израильские чиновники пришли к консенсусу относительно того, что на данном этапе украинской армии не будут предоставлены системы ПВО, современное вооружение и ударные системы.

Видео дня

При этом нам могут передать оборонительные системы для защиты войск на земле, индивидуальное боевое снаряжение для украинских военных и системы оповещения. Считается, что такое вооружение, переданное Израилем, не должно спровоцировать "кризис с россиянами".

"Израиль намерен сделать более существенный шаг, но поддержка будет носить более декларативный характер и не будет включать существенные объемы поставок, отчасти потому, что США и страны Европы уже снабжают Украину сверх возможностей Израиля", – отметили в СМИ.

Один из чиновников, который присутствовал на этой встрече, сказал, что Израиль теперь склоняется к военной помощи Украине, так как США и европейские страны ожидают, что Израиль займет более четкую позицию относительно того, на чьей стороне он находится в этой войне. Эта позиция должна быть подкреплена действиями, а не только заявлениями политических деятелей, какими бы высокопоставленными они ни были.

Кроме того, в Израиле опасаются, что государства, которым страна поставляет передовые системы вооружений, могут обеспокоиться тем, что в кризисной ситуации Израиль может воздержаться от продолжения поставок систем и вооружения по политическим соображениям. Это будет ударом по израильской оборонной промышленности.

Напомним: Израиль выделит квоту на лечение в своих больницах раненых украинских военнослужащих. Также будут продлены поставки в Украину гуманитарной помощи, в том числе медикаментов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц признался, что регулярно подвергается критике и давлению в связи с предельно инертной позицией Бундестага в отношении поставки вооружения Украине. При этом он предпочитает сохранять осторожность и не проявлять инициативы, действуя обособленно от европейских партнеров.