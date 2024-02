Американский Конгресс до конца февраля ушел на Каникулы. До этого спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, что не собирается ставить законопроект, за который уже проголосовал Сенат – о помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование. Непонятно, на что рассчитывает президент Соединенных Штатов Джо Байден, надеясь, что демократам удастся переломить ситуацию в Конгрессе, когда Джонсон и дальше будет саботировать оказание помощи Украине.

Как показывают почти два года войны, независимо от того, имела Украина ядерное оружие или нет, от того, была она нейтральной или нет, Россия всегда собиралась вторгнуться на украинские территории. Оставался только вопрос времени – когда это вторжение Путин начнет реализовывать.

И вот когда вторжение московитов на украинские земли началось 24 февраля 2022 года, то появилось много вопросов, часть из которых нашими западными союзниками не закрыты до сих пор. Несмотря на мощную многомиллиардную помощь Соединенных Штатов, то оружие, которое надавалось, часто поступало с большим опозданием.

Учитывая, то, что и этого оружия поставлялось недостаточно, это не позволило коренным образом переломить ситуацию на фронтах войны с российскими захватчиками. А находясь только в обороне и не имея достаточно необходимого современного вооружения, войну выиграть невозможно.

Несмотря на увеличение ударов по территории Российской Федерации, эти удары не способны существенно повлиять на ход российско-украинской войны. И это нужно изменять. Предоставив Украине современное оружие, чтобы ВСУ получили возможность атаковать любые военные объекты в России. Уничтожение российской противовоздушной обороны, наступательной авиации, железных дорог, нефтяных объектов и военных баз на территории РФ должно происходить активно и постоянно.

Не только для Украины, но и для Соединенных Штатов Россия является враждебной страной. Путин стремится уничтожить не только украинскую государственность, он хочет уничтожить ведущую роль США в мире. Пытаясь обвалить доллар, ограничить торговлю с американскими компаниями на международном уровне. Диктатор упорно работает над тем, чтобы уничтожить Америку, а его киберпреступники часто совершают атаки на серверы правительства и компании США.

Россия является врагом, и если позволить ей добиться успеха в Украине, то это будет иметь долгосрочные негативные последствия для американского народа. Украина заслуживает того, чтобы быть свободным государством. Она успешно сдерживает натиск российских реваншистских имперских сил, начавших свой поход против европейских демократических государств именно с нее. Диктатор Путин безраздельно правит наиболее коррумпированной страной в регионе, его личное состояние превышает сотни миллиардов, которые никогда не мог иметь государственный служащий даже самого высокого уровня.

Он хорошо просчитал неповоротливость и запоздалость в принятии решений коллективного Запада. Ведь почти год российские войска нагло гарцевали на границах Украины, но в Вашингтоне и Брюсселе продолжали медлить с тем, чтобы принять решение, какое оружие предоставлять и отправлять Украине, и вообще предоставлять ли его.

Сейчас республиканцы выполняют поручение Дональда Трампа – прекратить в интересах Кремля поставки оружия в Украину, разрешить Путину аннексировать ее, а затем начать массовый геноцид против 40 миллионов украинцев и Третью мировую войну. Именно так выглядит долговременное торможение оказания помощи украинскому государству, которое происходит в то время, когда решается судьба мира.

Европейцы наконец-то начали осознавать, что произойдет, если финансирование Украины будет прервано или если Трамп победит. Что станет очевидной катастрофой для всего демократического мира, которая приведет к полному и необратимому перекраиванию глобальной политической карты. В группе риска находятся сотни миллионов людей на всех континентах.

Быть честным означает описать масштабы катастрофы для американского народа. Группа MAGA в Конгрессе играет с огнем, что при современной геополитической ситуации в мире равнозначно государственной измене. Ведь ситуация очень похожа на ту, что была во время Второй мировой войны. Не трудно спрогнозировать, кто будет следующим, если, так и не дождавшись американской помощи, рухнет Украина, а за ней Европа. Поэтому Трампистская партия (объединенная), которой стала часть Республиканской партии, превратилась в реальную опасность для Америки и мира.

Удивляет одно, Республиканскую партию всегда поддерживали мощные американские военные корпорации. Почему ни Lockheed Martin Corp., ни Raytheon Technologies Corp., General Dynamics Corp., Pfizer Inc., The Boeing Co., Northrop Grumman Corp., Humana Inc., HII Corp., L3Harris Technologies Inc., BAE Systems PLC не поднимают вопрос о необходимости размещения на заводах заказов для Украины.

Ведь именно в их интересах предоставление Украине оружия, производимого на их предприятиях. Подобное решение будет приносить им ощутимые и стабильные финансовые доходы. Неужели лобби этих корпораций в Конгрессе не может повлиять на ту часть республиканцев, которая до сих пор не поняла, что речь идет не только о помощи Украине, но и о национальной безопасности Соединенных Штатов.

Невероятно, но факт, что республиканцы во времена холодной войны не испытывали проблем с триллионами, потраченными на сдерживание СССР, но испытывают большие проблемы с несколькими сотнями миллиардов долларов, необходимыми для уничтожения фашистской России. И как вообще можно назвать политические силы, которые не хотят бороться с путинским тоталитарным режимом?

Ведь Путин дал Соединенным Штатам золотую возможность уничтожить российскую армию и экономику, а впоследствии и отстранить его самого от власти. Все это ценой войны, в которой ни один американец не погибает. Но Республиканская партия, которая десятилетиями утверждала, что она единственная способна сформировать сильную и дееспособную власть и защитить американский народ от угроз со стороны внешних сил, теперь контролируется сомнительным лицом, находящимся в кармане Путина.

Нет никакого другого случая в истории, чтобы бывший президент США имел столько власти, чтобы мог диктовать действия Конгресса. Это не демократия, а в самом худшем виде диктатура, прикрываемая демократическими процедурами для достижения сомнительных политических целей. Нужно республиканцам в Палате представителей показать свой политический хребет и начать работать на американский народ.

Тем более, что подавляющее большинство помощи Украине – это деньги, которые поступают американским производителям оружия и создают новые рабочие места для среднего класса именно в Соединенных Штатах.

Россия была противником США почти 80 лет, и все попытки примириться оказались безрезультатными. Россияне построили железный занавес, вторглись в Венгрию, воевали с американцами в небе над Кореей и Вьетнамом, ворвались в Грузию, а в 2014 году и в Украину. В промежутке между всеми этими событиями Россия постоянно вела стычки на других направлениях противостояния.

Нельзя не помнить, как еще недавно республиканцы требовали от правительств США оказания военной помощи и финансирования союзникам или любой стране, которая была против России. Но сейчас они бросают не только Украину, но Израиль и Тайвань. Также очевидно, что они отказались от своих принципов. Наступили действительно странные времена. Где черное – белое, а белое – черное. Таким образом, Республиканская партия фактически отрекается от своего героя, Рональда Рейгана, и его доктрины проектирования Соединенных Штатов как лидера свободного мира.

США могут больше получить или потерять от сохранения порядка, который возник после Второй мировой войны, чем любая другая нация. Защита Украины – в американских национальных интересах. Засунуть голову в песок, ожидая, что Европа сделает больше, неправильное решение. Ибо оно лишь упростит продвижение России и Китая на пути к доминированию на мировой арене, позволяя противникам Америки реализовывать свои гегемонистские цели.

Помощь Украине нужна сейчас, а не когда-то потом. Соединенные Штаты имеют устойчивые глобальные обязательства, но в трагической для украинцев ситуации, какой-то Майк Джонсон из периферийной Луизианы, о котором большинство американцев и не вспомнят, только он лишится должности спикера Палаты представителей, может решать судьбу человеческой цивилизации в пользу Путина.

Республиканцы, которые своими действиями показывают, что выступают на стороне России, никогда не утвердят помощь Украине, пока они будут иметь большинство в Конгрессе. Следует срочно искать другие пути и возможности помощи украинцам.

Первым из которых является конфискация и передача Украине арестованных в Европе и Америке российских финансовых активов. Время не ждёт. Нельзя играться исторической судьбой Украины и всего демократического мира, ведь могут возникнуть такие обстоятельства, что переиграть ничего уже не удастся.

Обнародование информации Майком Тернером, председателем комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США о реальной угрозе российского противоспутникового оружия и убийство режимом Путина главного оппозиционера его системе Алексея Навального, говорит о том, что в своей агонии путинская власть может стать абсолютно непредсказуемой.

Поэтому только победа Украины над московским тоталитарным режимом способна отрезвить ту часть кремлевских элит, которая до сих пор считает, что месть Путина, в случае вступления с ним в конфликт, для них куда страшнее, чем гарантированное их коллективное потопление на путинском политическом "Титанике". Приближается финал, и российский истеблишмент должен сделать свой правильный выбор.