"Усилили позиции Зеленского": дочь Келлога высоко оценила деятельность ГУР под руководством Буданова
Разведка МО Украины под руководством Кирилла Буданова достигла значительного асимметричного успеха на поле боя. Это существенно усилило переговорные позиции Президента Владимира Зеленского.
Об этом в соцсети X рассказала дочь американского дипломата Стивена Келлога Меган Моббс. Она высоко оценила деятельность ГУР, подчеркнув стратегический вклад украинской разведки в это сложное время.
"Деятельность Главного управления разведки под руководством Кирилла Буданова не только принесла важные результаты на поле боя, но и существенно укрепила позиции Украины в переговорах. Попытки устранить его сейчас были бы политически безответственными и опасными для национальной безопасности", — подчеркнула она.
Как писал OBOZ.UA, что на свежих фото начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова видны последствия его ранения, и оно не единственное, которое главный разведчик получал во время военных операции. Своими наблюдениями по этому поводу поделился военнослужащий ВСУ, политолог и блогер Кирилл Сазонов.
По его словам, поиск в Google вывел на интервью Буданова двухлетней давности, где он кратко рассказал о нескольких своих ранениях. Во время третьего пуля попала в руку и выбила локтевой сустав. В результате чего рука плохо сгибается.
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