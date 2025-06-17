Разведка МО Украины под руководством Кирилла Буданова достигла значительного асимметричного успеха на поле боя. Это существенно усилило переговорные позиции Президента Владимира Зеленского.

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Об этом в соцсети X рассказала дочь американского дипломата Стивена Келлога Меган Моббс. Она высоко оценила деятельность ГУР, подчеркнув стратегический вклад украинской разведки в это сложное время.

"Деятельность Главного управления разведки под руководством Кирилла Буданова не только принесла важные результаты на поле боя, но и существенно укрепила позиции Украины в переговорах. Попытки устранить его сейчас были бы политически безответственными и опасными для национальной безопасности", — подчеркнула она.

Как писал OBOZ.UA, что на свежих фото начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова видны последствия его ранения, и оно не единственное, которое главный разведчик получал во время военных операции. Своими наблюдениями по этому поводу поделился военнослужащий ВСУ, политолог и блогер Кирилл Сазонов.

По его словам, поиск в Google вывел на интервью Буданова двухлетней давности, где он кратко рассказал о нескольких своих ранениях. Во время третьего пуля попала в руку и выбила локтевой сустав. В результате чего рука плохо сгибается.

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