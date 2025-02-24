Украина заслуживает международно признанных границ: ФСР осудил переговоры Трампа с Путиным

Созданный российской оппозицией Форум свободной России (ФСР) осудил переговоры США и РФ, назвав их попыткой навязать Украине капитуляцию. В организации также заявили, что Украина заслуживает быть восстановленной в своих международно признанных границах без каких-либо компромиссов или уступок агрессору.

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Об этом говорится в заявлении Совета ФСР, которое 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного российского вторжения, опубликовал сооснователь форума Иван Тютрин. В нем отмечено, що Украина уже три года стойко и героически дает отпор захватчику, "защищая не только свою свободу, но и преграждая путь тирании и разрушению для всего цивилизованного мира".

Также отмечается, что Украина стала "примером для каждого из нас", символом несгибаемой воли и решимости, доказывая, что дух свободы способен противостоять любой тирании.

"В третью годовщину полномасштабного вторжения мы твёрдо заявляем свою неизменную позицию: Путин – это убийца, военный преступник и лжец. Все прислужники путинской диктатуры, причастные к этой агрессии, должны предстать перед справедливым судом и понести заслуженное наказание за свои преступления. Украина заслуживает быть восстановленной в своих международно признанных границах – полностью, без каких-либо компромиссов или уступок агрессору", – заявили в ФСР.

Форум также обратился ко всем демократическим странам мира с призывом усилить поддержку Украины, предоставляя ей самое современное, высокотехнологичное и эффективное вооружение, необходимое для отражения агрессии РФ и восстановления территориальной целостности.

Кроме того, в ФСР призвали отказаться от любых переговоров с Владимиром Путиным – "международным преступником, бросающим вызов всему цивилизованному миру".

Российские оппозионеры в своем заявлении предостерегли, что глава Кремля неизбежно обманет и использует переговоры для продвижения агрессии.

А любые попытки умиротворить тирана обречены на провал и приведут лишь к дальнейшей эскалации.

Цель переговоров, которые власти РФ ведут с представителями США, не имеет ничего общего с миром – это попытка навязать Украине капитуляцию на условиях агрессора, заявили в ФСР.

"Под маской дипломатии Путин стремится расколоть и задушить Украину, используя администрацию Трампа для продвижения своих замыслов. Единственный путь к прочному миру – это тотальное поражение и военный разгром путинского режима. Мы решительно осуждаем переговоры США с Путиным без участия Украины и считаем абсурдными требования президента Дональда Трампа о передаче украинских природных ресурсов в обмен на помощь", – говорится в заявлении.

В ФСР напомнили, что Украина стала жертвой несправедливой и неспровоцированной агрессии – "трагедии, которой никогда бы не случилось, если бы страны Запада с самого начала заняли жесткую и принципиальную позицию".

Всесторонняя поддержка Украины демократическими странами является не актом благотворительности, а обязанностьью и стратегической инвестицией в собственную безопасность, заявили в ФСР.

Форум также поддержал решение Украины отказаться от проведения выборов в условиях войны.

Так, процесс выборов предполагает политическую конкуренцию и борьбу за власть, что в условиях войны неизбежно приведет к внутреннему расколу, ослаблению государственного аппарата и отвлечению ресурсов от главной задачи – защиты страны, говорится в заявлении.

Войну в Украине ФСР назвал решающим сражением за будущее всего свободного мира.

"Запад должен ясно понять: остановить Путина можно только одним способом – действуя с максимальной решимостью и применяя самые жесткие и бескомпромиссные меры. Диктатор не остановится сам. Его цель – не только Украина, но и разрушение системы международной безопасности, подчинение других государств и распространение хаоса. Любая слабость, любая уступка станет для него сигналом к дальнейшей агрессии", – говорится в заявлении.

Также в ФСР подчеркнули: агрессор может быть остановлен только силой и должен понести сокрушительное военное поражение прямо на территории Украины – "это единственный путь защитить не только свободу украинского народа, но и обезопасить весь цивилизованный мир".

Форум свободной России – независимая площадка российской оппозиции, которую возглавляет чемпион мира по шахматам Гарри Гаспаров. Форум собрался в Вильнюсе в 2017 году, назвал путинскую агрессию "международным преступлением", осудил репрессии против крымских татар в российской оккупации и призвал к выводу войск РФ из Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что передал Трампу перечень согласованных режимов прекращения огня, которые затем нарушала РФ. В документе подробно указаны все эти случаи. Глава государства заявил, что 2025 год должен стать годом начала "реального надежного мира", но этот мир невозможно просто "объявить".

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