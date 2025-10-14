'Украина в этом нуждается': посол США в НАТО анонсировал важное решение о поставках оружия

На этой неделе ожидаются объявления о новых обязательствах союзников в рамках инициативы НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Она предусматривает закупки вооружений у США европейскими государствами-членами Альянса для дальнейшей передачи Украине.

Об этом заявил 14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщила корреспондент "Европейской правды". Американский дипломат подтвердил, что объявления о поставках оружия Украине прозвучат уже в ближайшие дни. По его словам, европейские партнеры должны активнее участвовать в этом процессе.

Позиция союзников

"Да – и да", – коротко ответил Витакер на вопрос журналистов, стоит ли ожидать новых решений в рамках PURL и согласен ли он с тем, что южноевропейские члены НАТО должны участвовать активнее.

Он пояснил, что благодаря программе PURL союзники получили возможность покупать лучшее американское вооружение и передавать его Украине. По словам дипломата, это важный механизм, который обеспечивает непрерывность поставок и позволяет быстрее реагировать на потребности украинских военных.

"Украина в этом нуждается, она этого хочет, и мы должны гарантировать непрерывность поставок, чтобы союзники активнее участвовали в закупках", – подчеркнул он.

Программа, которая работает

Посол отметил, что инициатива PURL пока демонстрирует стабильную и эффективную работу. К ней уже присоединились Канада, Нидерланды, Германия, а также Дания, Норвегия и Швеция. Недавно еще несколько государств объявили о намерении присоединиться к совместным закупкам.

"Я призываю те страны, которые еще не присоединились, сделать это сейчас", – подчеркнул Витакер. Он добавил, что именно через PURL Украина может быстрее получить все необходимое для обороны.

По его мнению, союзники должны действовать немедленно, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров."Эта программа является жизненно важной, и союзники должны действовать немедленно", – сказал дипломат.

Перед новой встречей "Рамштайн"

Напомним, что в среду, 15 октября, Великобритания и Германия проведут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате"Рамштайн" в штаб-квартире НАТО. Ожидается, что на встрече также обсудят механизмы координации военной помощи Киеву.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 9 сентября состоялось 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". На нем наша страна получила результаты по новым системам противовоздушной обороны (ПВО). Он рассказал, что ожидает детальный доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля по "Рамштайн".

