Скажу декілька слів, стосовно заяв кремлівського фюрера путіна про Польщу…

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У нас, українців і поляків, століттями, були непрості стосунки… Ми, або були Братами, і разом воювали проти всіх ворогів, або якась "сука" додавала нам шовінізму, імперіалізму - і ми воювали між собою…

У цьому випадку ми, спільно і завжди, програвали…

У 21 сторіччі, ми - Україна і Польща - маємо шанс створити військово-політичний Союз, який буде оберегом нашої Державності та протиставиться, під гаслом Бог, Держава, Свобода, всім руйнівним імперським віянням та діям…

Наше майбутнє, України та Польщі, у єдності - не формальній, а реальній…

Геть шовінізм, історичну ворожнечу, національну ненависть!

Хай живе порозуміння та Військово-політичний Союз України та Польщі!