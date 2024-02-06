'Украина должна восстановить контроль над ЗАЭС': Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Гросси. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Она состоялась накануне визита главы агентства на Запорожскую АЭС.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента. Отмечается, что во время встречи была обсуждена актуальная ситуация безопасности на временно оккупированной Запорожской атомной станции и риски, которые несет ее оккупация российскими войсками.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на ЗАЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление Украиной контроля над станцией.

Президент выразил благодарность за поддержку Украинской формулы мира со стороны агентства и практические шаги по имплементации ее первого пункта "Радиационная и ядерная безопасность".

"Участие МАГАТЭ в реализации первого пункта Украинской формулы мира важно. Приглашаю вас принять участие в Глобальном саммите мира, который запланирован в Швейцарии", – отметил Владимир Зеленский.

Во время встречи была отмечена важность избрания Украины в состав Совета управляющих МАГАТЭ до 2025 года.

Во вторник, 6 февраля, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл с рабочим визитом в Киев.

Напомним, в середине января стало известно, что оккупанты снова не пустили экспертов МАГАТЭ в реакторные залы трех блоков ЗАЭС. По словам Гросси, такие действия представителей страны-агрессора нарушают пять принципов, установленных Советом Безопасности ООН.

Также сообщалось, что захватчики снова установили мины по периметру ЗАЭС. Об этом 20 января заявили в МАГАТЭ.