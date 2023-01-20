"У них будут такие же амбиции": в НАТО заявили, что Россия останется угрозой даже после поражения в Украине

Угроза для НАТО со стороны России не исчезнет, даже если войска страны-агрессора потерпят поражение в Украине, потому что амбиции Кремля будут похожими. В Североатлантическом Альянсе считают, что Москва, вероятно, попытается восстановить и даже укрепить военный потенциал.

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Соответствующее заявление сделал председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, выступая перед журналистам в штаб-квартире организации в Брюсселе в конце двухдневной встречи высших военных офицеров Альянса. Его цитирует Reuters.

Бауэр предупредил: "Каким бы ни был исход войны, у русских, скорее всего, будут схожие амбиции… Поэтому угроза никуда не делась".

Сейчас военная техника, боеприпасы и силы ВС РФ истощены из-за войны против Украины, но в НАТО предполагают, что россияне "извлекут уроки из этого конфликта и попытаются улучшить то, что у них было".

"Так что, скорее всего, в будущем это повлияет на наши планы", – отметил председатель военного комитета Альянса.

НАТО нужно время, чтобы оценить, как долго РФ будет восстанавливаться и набирать новые силы. Но, судя по словам адмирала, на это у агрессора уйдут годы.

"Это от трех до пяти лет? От трех до 10 лет? Это то, о чем мы должны будем поговорить вместе. Это то, чем будут заниматься разведывательные службы", – сказал Бауэр.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, развязав полномасштабную войну, кремлевский диктатор Владимир Путин приблизил Украину ко вступлению в НАТО.

– Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что если бы Альянс принял Украину в свой состав, войны, начатой Россией, не было бы.

– Свое отношение к указанному вопросу поменял даже бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он сказал, что после окончания войны РФ против Украины НАТО должно предоставить Киеву гарантии членства в Альянсе.

– Российский политолог-оппозиционер Андрей Пионтковский считает: такое заявление Киссинджера свидетельствует о серьезных изменениях в западном сознании.

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