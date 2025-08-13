"У него другие ценности": Огрызко объяснил, почему не стоит воспринимать Трампа через призму европейских норм

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что президент США Дональд Трамп не способен понять позицию Украины в вопросе войны против России. Дипломат считает, что американский президент не руководствуется стандартными понятиями международного права и военной агрессии.

Огрызко подчеркнул, что Трамп хочет провести с российским диктатором Путиным "встречу ради самой встречи". Об этом бывший глава МИД рассказал в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA.

Трамп руководствуется другими ценностями

По словам дипломата, для Трампа просто не существует понятий международного права, международного преступления и военной агрессии. Огрызко считает, что у американского президента другие ценности, и он их придерживается, несмотря на обстоятельства.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день Европа не может быть для США противовесом безопасности, поэтому вынуждена идти на уступки, уговоры и даже унижения. Огрызко уверен, что такая ситуация будет сохраняться, пока Европа не поднимется в военном плане.

"Когда Европа станет мощным военным фактором, эти разговоры Трампа останутся только в архивах. А пока – да, европейцы будут давить, но обратит ли он на это внимание – большой вопрос. Если нет, нам придется развивать сотрудничество с Европой до уровня, который даст определенную автономию. Да, будут оставаться проблемы с разведданными для систем наведения или связи, но критическими они не станут", – заявил Огрызко.

Встреча ради пиара

Бывший глава МИД убежден, что Трамп решил провести встречу с Путиным лишь ради того, чтобы потом можно было что-то написать в социальной сети или выйти на пресс-конференцию.

"Итог дает не сам факт встречи, а ее итоги. А чтобы они были, нужно действительно проработать все до деталей. И этим занимаются не президенты, а технические команды, работающие глубоко и серьезно. И только когда уже составлена общая позиция, выходят президенты, подписывают бумаги, им подают шампанское, и они герои. В противном случае будет наоборот. Но Трамп этого не желает понять. Он думает, как вы правильно говорите: вот я всех соберу, сядем и через пять минут решим. Ну, пусть попробует еще раз – и еще раз получит "штангу", не больше", – рассказал Огрызко.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на 15 августа. Она состоится на Аляске. Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать мир должен быть достойный и справедливый.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

