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Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош
советник главнокомандующего ВСУ, создатель "Правого сектора",

Блог | Теракт против Трампа: разве можно стрелять по территории террориста?

Теракт против Трампа: разве можно стрелять по территории террориста?

Террористический акт против президента Трампа – это очень плохо.

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Но, как могли снайперы Секретной службы США, открыть ответный огонь? Разве можно стрелять по территории террориста?

Неужели агрессия против президента является поводом к ликвидации террориста?

Надо было провести переговоры со стрелком, ни в коем случае не нарушать его права и, наконец, отдать ему ту крышу.

Пусть бы жил и процветал…

Двойные или тройные стандарты - это и есть современная геополитика, типа, демократических стран…

А нам свое делать – бороться за право быть украинцами.

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