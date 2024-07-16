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Блог | Теракт против Трампа: разве можно стрелять по территории террориста?
Террористический акт против президента Трампа – это очень плохо.
Но, как могли снайперы Секретной службы США, открыть ответный огонь? Разве можно стрелять по территории террориста?
Неужели агрессия против президента является поводом к ликвидации террориста?
Надо было провести переговоры со стрелком, ни в коем случае не нарушать его права и, наконец, отдать ему ту крышу.
Пусть бы жил и процветал…
Двойные или тройные стандарты - это и есть современная геополитика, типа, демократических стран…
А нам свое делать – бороться за право быть украинцами.
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