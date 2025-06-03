"TACO" может заставить Трампа действовать жестко против России. Интервью с Шамшуром

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение полутора-двух недель Вашингтон примет решение о дальнейшей тактике в переговорах по прекращению войны в Украине. Это решение во многом будет зависеть от поведения России. Надо отметить, что Трамп уже давал Путину дедлайн "две недели" с 27 апреля. При этом как отмечает американские СМИ, давление на Трампа усиливается: на санкциях против России настаивают не только в Конгрессе, но и в Белом доме, а сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий союзник Трампа, заявил, что намерен добиться введения новых санкций против России до саммита "Большой семерки", который будет проходить в Канаде 15-17 июня. Повлиять на позицию президента США сможет немецкий канцлер Фридрих Мерц, который через несколько дней посетит Вашингтон. Одна из тем переговоров с Трампом – война России против Украины и способы давления на позицию РФ.

Видео дня

1 июня 2025 года произошло беспрецедентное событие – в результате украинской атаки на аэродромах дальней авиации были поражены многочисленные военные самолеты.

Это значительная пощечина, которую невозможно оставить незамеченной. Это унижение России и лично Путина, демонстрация уязвимости агрессора, несмотря на многократное преимущество в экономическом и военном потенциале. Каким будет ответ Кремля и изменит ли это ход переговоров?

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

– Начнем с самой горячей темы на сегодня – удары по российским аэродромам. 1 июня 1996 года Украина передала России свое ядерное и стратегическое оружие в рамках Будапештского меморандума, включая те самые стратегические бомбардировщики, которые через 29 лет – 1 июня 2025 года – были поражены на аэродромах дальней авиации РФ в результате украинской атаки. В России стоит гул – мол, атакована ядерная триада и это требует жесткого ответа. Насколько это ощутимый удар по имиджу Путина лично и России в целом? Ведь вся европейская пресса сейчас пишет, что в очередной раз доказано: во-первых, никаких "красных линий" не существует, а во-вторых, что Россия – не такая уж и мощная в военном плане, особенно в сфере защиты своих важных стратегических объектов.

– Я бы сказал так: априори это, конечно, удар по престижу. Это свидетельство того, что Россия не является непобедимой. Это еще одно подтверждение эффективности наших Вооруженных сил, сил спецопераций. Что касается того, какой реальный результат и что это будет означать для Путина внутри страны – увидим. Мы уже много раз сталкивались с достаточно абсурдной ситуацией, когда события, которые должны были бы снизить престиж Путина и стимулировать определенные процессы в России или хотя бы среди российских элит, так и не приводили ни к каким изменениям.

Настолько сильным является влияние Путина на свое окружение, на правящие круги, и, очевидно, контроль над сознанием и мыслями населения. Поэтому увидим. Но с международной точки зрения – да, это еще раз доказало, что попытки шантажа со стороны Путина не могут и не должны быть основой для принятия стратегических решений. С ним можно и нужно бороться. Я надеюсь, что те, кто уже смирился с тем, что Украина должна идти на какие-то уступки, что мы якобы на грани краха – эти события показали, что наша борьба с российским агрессором возможна и эффективна.

– А как вы оцениваете значение этой атаки для наших европейских и американских партнеров? Испугаются ли они, ведь в России уже активно разгоняют месседж об атаке на ядерную триаду, мол, в их доктрине прописан возможный ядерный ответ? Или, наоборот, возможно, это побуждает к увеличению помощи со стороны европейцев и уменьшению скепсиса со стороны Трампа относительно отсутствия у Украины "карт на руках"?

– Это как раз тот случай, когда мы увидим, сохранилась ли вредная привычка принимать стратегические решения под влиянием российского шантажа. Во-вторых, увидим, какой будет реакция. По крайней мере, я не могу сказать наверняка, какой она будет, но есть надежда, что будет положительной для нас. Вы правильно заметили – возможно, даже Трамп поймет, что Украина имеет не только "карты", но и желание и способность бороться против российских захватчиков. События последних дней, включая непрерывные дроновыми атаками России, свидетельствуют о том, что Трамп совершенно не контролирует ситуацию. Имею в виду поиски дипломатических путей решения вопроса прекращения войны в Украине. Для нас главное – насколько он готов влиять на Путина, как неоднократно угрожал.

Однако его последние заявления, в частности цитируемые CNN, – что жесткие санкции против России якобы будут мешать мирным переговорам – свидетельствуют: все его угрозы остаются в воздухе. И интересно, как это коррелируется с инициативой сенатора Грэма о принятии жестких санкций против России. Там даже говорится о санкциях против тех, кто помогает российской экономике оставаться на плаву. Зная, что Грэм не делает ничего без согласования с Трампом, интересно, как это сочетается с его заявлениями. По моему мнению, это лишь игра на публику. Если санкции реально будут введены – тогда можно будет говорить о выборе. Пока же Трамп, похоже, решил продолжать политику поиска договоренностей с Путиным по "переформатированию" отношений, а Украина и прекращение войны – лишь часть этого замысла.

– Заканчивая тему ударов – каким, по вашему мнению, может быть ответ России?

– Для поддержания престижа Путину нужно будет сделать какой-то ответный ход. Как именно Россия будет отвечать – трудно сказать. Но мы можем, к сожалению, увидеть очередную жесткую атаку – возможно, с использованием еще большего количества дронов и ракет. Хотя, честно говоря, трудно представить, как это может быть еще более адским, чем то, что мы наблюдали в последнее время. Поэтому нашим Вооруженным силам и силам ПВО стоит быть максимально готовыми к очередному "адскому фейерверку". Если это случится – ничего удивительного, к этому нужно готовиться. Нашим партнерам также нужно ускорить поставки систем противовоздушной обороны Украине.

Ситуация традиционно тревожная. Но важно не только предвидеть, что может произойти, но и активно готовиться к отражению атаки. И главное – не позволять, чтобы очередная агрессия стала аргументом в пользу мира любой ценой. Наоборот – именно сейчас нужно максимально давить на Россию, особенно в момент, когда ее экономика начинает шататься.

– Относительно санкций. Мы имеем позицию Трампа, который до сих пор хочет договориться с Россией, вести с ней бизнес, и поэтому якобы не вводит санкции, несмотря на то, что Владимир Путин снова отказывается от его предложений о прекращении огня, продолжает атаковать Украину – даже после этих призывов: "Владимир, остановись" и все такое прочее. Он как будто играет с огнем, как говорит сам Трамп. С другой стороны – имеем Сенат и заявления Линдси Грэма, который заявляет о намерении договориться о введении нового пакета, так называемого "адского пакета" санкций до саммита Большой семерки – то есть до 15-17 июня.

– Представить себе, что будет принято что-то действительно противоречивое для Трампа, учитывая то, что он контролирует Конгресс – почти невозможно. Соответственно, интересно, какую роль должен сыграть этот законопроект о введении более жестких санкций против России, учитывая близость Грэма к Трампу. Вероятно, Трамп дал согласие на этот ход. Но следует понимать, что принятие этого законопроекта не является обязательным условием для введения санкций – это вопрос к самому Трампу. Президент США имеет все полномочия, чтобы самостоятельно вводить санкции, без голосования в Конгрессе. Он может это сделать по собственному решению, как уже не раз было в истории. В то же время любой законопроект в сфере внешней политики обычно не является обязательным к исполнению для президента. То есть он может согласиться с ним формально, но не реализовывать его положений.

Поэтому я считаю, что сейчас этот законопроект – это больше политическая игра, определенная демонстрация. А вот реальное введение санкций – это исключительно вопрос к Трампу. Что же мы видим сейчас? С одной стороны – участились упреки в его адрес, что он проявляет слабость на внешней арене – в отношении России, Украины, Китая. Появилась даже аббревиатура "TACO" – Trump Always Chickens Out, то есть Трамп всегда отступает в последний момент. И вот сейчас главный вопрос – согласится ли он и дальше выглядеть слабо или все же произойдет реальное введение жестких санкций? Вот именно этот фактор может заставить американского лидера действовать, учитывая его психотип. При этом нельзя исключать, что он скажет: "Вот Украина нанесла удар, так что надо давить и на Украину тоже". Но вопрос не в заявлениях, а в реальных действиях.

– Хорошо, а давление, которое мы сейчас видим – не только от демократов, но и от республиканцев, – достаточно ощутимо. Многие республиканцы прямо говорят о том, что Путин играет Трампом и делает его дураком. Сможет ли Трамп дальше игнорировать этот фактор или есть предел?

– Это может сказать только сам Трамп. Сейчас ситуация для него неприятная – его все чаще воспринимают как слабого лидера. Сначала он заявляет одно – потом отступает. И такие колебания уже стали его фирменным стилем. Появление "TACO" болезненно ударило по его самолюбию. И теперь ключевой вопрос – что для него важнее: сохранить возможность контактов с Россией, для реализации экономических или политических проектов, или все же избежать образа слабого лидера и пособника Путина? Мне кажется, для него война в Украине – лишь часть более широкого замысла, геополитического проекта. И если он сделает вывод, что надо действовать жестче – санкции возможны. Если же нет – то он или откажется от давления на Путина, или даже может вообще выйти из этого процесса, то есть США прекратят играть активную роль. И такие сигналы уже звучали.

В таком случае самое важное – будет ли продолжена военная помощь Украине. Если нет– это даст нам понять реальные намерения Трампа и то, как это повлияет на общую ситуацию.

– 5 июня канцлер Германии Фридрих Мерц посетит Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом. По вашему мнению, может ли эта встреча что-то изменить – в частности относительно санкций, давления на Россию, или даже помощи Украине? Или Трамп вообще не ориентируется на европейских лидеров?

– Мерц один из немногих европейских лидеров, к которым Трамп, насколько можно судить из открытых источников, относится с определенным уважением. Это, конечно, не уровень симпатии как к Джорджи Мелони или Виктору Орбану, но между ними, кажется, существуют хорошие, стабильные отношения. Мерц может быть тем человеком, который донесет до Трампа европейские месседжи. И в целом эти месседжи в последнее время правильные – хотя действий все еще не хватает. Другое дело – насколько Трамп готов их услышать. У меня на этот счет большие сомнения. К сожалению, мы видим примеры обратного: скажем, Мелони во время встречи с Трампом изменила формулировку, когда речь шла о Путине как военном преступнике – изменила перевод, избежала прямого признания. Это свидетельствует о том, что, скорее, Трамп влияет на позиции некоторых европейских лидеров, а не наоборот. Следовательно, важнее не то, что он услышит от Мерца, а что будет говорить его ближайшее окружение – и как это будет влиять на его внутриполитическую позицию.

– Накануне в Стамбуле прошла очередная встреча между Украиной и РФ. Стороны приехали с абсолютно неизменными позициями: Украина – за безусловное прекращение огня без всяких уступок, Россия – со своими требованиями фактической капитуляции Украины. Зачем тогда вообще эта встреча, это исключительно для одного зрителя в Белом доме?

– Мне кажется, что встречи – действительно для одного зрителя. Для демонстрации, что, мол, Украина не отвергает дипломатические пути. Но поле для маневра у нас очень ограничено. Россияне также преследуют несколько целей: одна из них – дать Трампу так называемые "конфеты", мол, мы готовы договариваться. Но по сути – все это не ведет ни к какому миру. И поскольку второй раунд переговоров, как и первый, не дал никакого результата – а вероятность этого была очень высока – Украине следует подумать, как из них выйти. И выйти так, чтобы не подставиться ни перед Трампом, ни перед европейцами.

Нужно будет четко объяснить свою позицию: война продолжается, переговоры ее не останавливают, и россияне используют их для прикрытия новых атак и ослабления санкций. Нельзя дать им такой возможности. Они говорят: "Вот мы же на переговорах, мы идем на уступки, меняем пленных" – мол, о каких новых санкциях может идти речь? Так что важно не замеливать реальность. А реальность такова: война продолжается, россияне наступают, атакуют военных и гражданских. Те, кто хочет нам реально помочь, должны это понимать – и действовать соответственно.

– В этом контексте Кит Келлог, спецпредставитель Трампа, заявил, что США получили меморандумы от России и Украины с предложениями по мирному урегулированию и теперь пытаются их "свести к общему знаменателю". Это игра на публику, мол, администрация что-то делает? Или настоящее непонимание того, что позиции Киева и Москвы абсолютно несовместимы?

– Это даже сложно комментировать – настолько абсурдно это заявление. И еще более абсурдным выглядит другое заявление Келлога – о том, что США якобы готовы обсуждать с Россией дальнейшее не расширение НАТО. Это – скандал. И очевидно, что подобные заявления не могли быть сделаны без хотя бы молчаливого согласия Трампа. Возможно, он прямо не формулировал эти месседжи, но Кэллог, судя по всему, действует в соответствии с тем, что Трамп считает приемлемым. Это очень важно для понимания ситуации. Потому что некоторые надеются, что есть условная "позиция Кэллога", есть "позиция Грэма", кто-то больше симпатизирует Украине, кто-то меньше. Но в итоге имеет значение только позиция одного человека – к сожалению, Дональда Трампа. И он не раз демонстрировал, что принимает решения, игнорируя даже советы своего ближайшего окружения – даже когда эти советы были конструктивными и выгодными для нас. И если даже Келлог – которого некоторые считают другом Украины – делает такие заявления, это еще раз подтверждает: ситуация в Белом доме для нас очень сложная.