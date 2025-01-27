Связываем с Трампом очень большие надежды на справедливое окончание войны, – Порошенко

Петр Порошенко сказал, что украинцы, как никто в мире, хотят мира и связывают с президентом Трампом надежды на окончание войны. При этом пятый президент отметил, что Украина не может согласиться на компромиссы по суверенитету, территориальной целостности и членству в ЕС и НАТО.

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Об этом Порошенко сказал в эфире CNN. Он назвал пять бескомпромиссных пунктов соглашения о мире.

"Ситуация на фронте очень сложная. Еженедельно я и наша команда на передовой вместе с нашими войсками, прилагая максимум усилий для поддержки Украины. Мы определенно связываем очень большие надежды с президентом Трампом", - подчеркнул Порошенко.

"Не найти в мире людей, которые стремятся к миру больше, чем мы, украинцы. У нас действительно есть надежда, что, во-первых, Соединенные Штаты не прекратят военную помощь, потому что это вопрос выживания Украины. Мы воюем здесь не только за нашу землю. Наши солдаты отдают свою жизнь за свободу и демократию в мире, в частности, защищая Соединенные Штаты", – считает Петр Порошенко.

"У нас есть пять бескомпромиссных пунктов. Не может быть компромисса по украинскому суверенитету, национальной идентичности, мы больше никогда не будем колонией России. Номер два – это территориальная целостность. Мы никогда не согласимся с русской оккупацией территории. Номер три – санкции против путина. Путину надо урезать возможность финансировать войну. Не может быть компромисса по финансовой и военной помощи. И никаких компромиссов по членству в НАТО и Европейском Союзе. Это очень важно для нас", – сказал Порошенко.