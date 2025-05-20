'Судьи боятся принимать решения против СНБО', – Дмитрий Разумков

Согласно данным судебного реестра, прецеденты отмены санкций СНБО в судебном порядке уже имели место, но в дальнейшем их станет больше.

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Об этом заявил экс-спикер парламента и бывший член СНБО Дмитрий Разумков в комментарии РБК-Украина. Он отметил, что калейдоскоп санкционных решений рано или поздно обернется лавиной вердиктов Верховного Суда.

Сейчас, по его словам, большинство судей боятся принимать любые решения.

"Среди судей есть много порядочных людей, но в условиях действующей системы координат они боятся и не хотят принимать соответствующие решения, понимая, что последствиями могут стать не только уголовные дела, но и мобилизация их детей и другие неприятности. Они не хотят принимать заведомо неправосудное решение, потому что понимают, что рано или поздно придется за него отвечать. Но и принимать решения в пользу граждан Украины пока не рискуют - из-за страха перед серьезными проблемами. Поэтому они просто затягивают процесс", - рассказывает Разумков.

Авторы приводят один из первых известных случаев - дело французского гражданина Дюрея Луи-Мишеля (Duray Louis-Michel), который до 2022 года долгое время работал в BNP Paribas. Он выиграл дело в первой инстанции Верховного Суда против президента Украины Владимира Зеленского об отмене наложенных на него санкций.

Второй пример - дело ООО "Пробайк Плюс", в котором суд удовлетворил иск, признал указ президента о применении персональных санкций противоправным и отменил его.

"Впоследствии в СМИ появилась информация, что судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и член Совета судей Украины Владимир Кравчук сообщил Высшему совету правосудия о давлении со стороны СБУ. Речь шла именно о деле ООО "Пробайк Плюс", в котором Кравчук был председательствующим. После того как коллегия судей полностью удовлетворила иск компании, признав указ президента о санкциях незаконным - СБУ отменила допуск Кравчука к государственной тайне, а впоследствии председатель Верховного Суда Станислав Кравченко своим приказом прекратил его доступ к секретной информации", – отмечается в расследовании.

В РБК сообщили, что сейчас под санкциями находятся более полутора тысяч граждан Украины. Большинство из них – две трети, имеют российское гражданство и давно покинули страну.

"Но за последний год актуальность приобрела новая тенденция: под ограничения попало 135 граждан Украины без двойного гражданства, а с начала войны их количество достигло 188. Это означает, что почти 70% санкций против украинцев без "запасных паспортов" были наложены именно за прошлый год", – отмечают авторы.

Напомним, санкции в Украине впервые были применены при президентстве Петра Порошенко. Но если во времена Порошенко санкции преимущественно применялись к юридическим лицам, то настоящий размах практика их наложения на физических лиц приобрела уже при президенте Владимире Зеленском. И если сначала санкции вводились на три года, то в последнее время их срок увеличился до десяти. Санкции охватывают практически все сферы жизни: подсанкционное лицо лишается права пользоваться собственным имуществом, распоряжаться банковскими счетами, официально трудоустраиваться, запускать медиа. Более того, запрещается пользоваться общественным транспортом, включая поезда "Укрзализныци".