Суд оправдал "слугу" Камельчука, обвиняемого в недостоверном декларировании: детали дела

В четверг, 16 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины оправдала народного депутата от фракции "Слуги народа" Юрия Камельчука, которого обвиняли в недостоверном декларировании. Коллегия судей под председательством Веры Михайленко, признала народного избранника невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

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Председательствующая судья заявила, что в связи с недоказанностью наличия в действиях Камельчука состава уголовного правонарушения, он признан невиновным. Трансляция заседания опубликована на YouTube-канале ВАКС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело Камельчука о недостоверном декларировании. В обвинения шла речь о том, что народный избранник не внес в электронную декларацию за 2020 год сведения о квартире в Печерском районе Киеве. Нардеп арендовал это жилье с октября 2019 по октябрь 2021 года, а стоимость самой квартиры составила более 3,6 млн гривен.

Также в обвинении САП шла речь о том, что Камельчук был обязан, но не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму свыше 48 тысяч долларов.

В зале суда Камельчук заявил, что он не коррупционер и не пытался скрыть никакого имущества от антикоррупционных органов и не имеет никаких задолженностей перед банком. Нардеп добавил, что это судебное разбирательство станет для него уроком, а также пообещал передать своим коллегам в Верховной Раде информацию о том, что все арендованное жилье нужно отображать в декларации.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении народному депутату Юрию Камельчуку в умышленном внесении недостоверных сведений в ежегодную декларацию.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура отчиталась, что материалы расследования касательно действующего народного депутата, подозревающегося в недостоверном декларировании, 10 января были переданы в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук признал, что его жена нарушила правила дорожного движения, остановившись на "аварийке" в неположенном месте. Он добровольно заплатил 425 грн штрафа и извинился перед журналистами проекта "Зупини лося" за то, что набросился на них.

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