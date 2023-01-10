Дело нардепа Камельчука передали в суд: в чем подозревают "слугу народа"

Специализированная антикоррупционная прокуратура отчиталась, что материалы расследования касательно действующего народного депутата, подозревающегося в недостоверном декларировании, 10 января были переданы в суд. Имя фигуранта официально не называется, но известно, что речь идет о представителе парламентской фракции "Слуга народа" Юрии Камельчуке.

Видео дня

Пресс-служба САП сообщила, что прокурор ведомства по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) направил в суд обвинительный акт по обвинению народного избранника в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год. Действия квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 УК.

Уточняется, что политик не внес в реестр квартиру в центре Киева на Печерске стоимостью более 3,6 млн грн, которая находилась у него в аренде с октября 2019-го по октябрь 2021 года, а также непогашенное кредитное обязательство перед банковским учреждением на общую сумму более 48, 8 тыс. американских долларов.

Расследование было начато по материалам Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Отметим, что о подозрение Камельчуку объявили в декабре-2022. Политик в свою очередь утверждает, что киевской квартирой не пользовался постоянно или совокупно в течение 183 дней и более, поэтому и не внес ее в декларацию.

Как писал OBOZREVATEL:

– В 2021 году Камельчук активно выступал против прививок от коронавируса. Он говорил, что принудительная вакцинация – это "способ создания дополнительных искусственных границ", чтобы положить конец свободному передвижению людей. Также народный избранник заявлял: мол, жесткий карантин нарушал Конституцию страны.

– Сам он тоже категорически отказывался прививаться от COVID-19. Чтобы присутствовать на пленарных заседаниях в Раде и выполнять свои профессиональные обязанности, политик обещал регулярно сдавал ПЦР-тесты.

– При этом "слуга" скандалил с охраной, если у него требовали показать коронавирусные "документы".

– В июне-2021 Камельчук признал, что его жена нарушила правила дорожного движения, остановившись на "аварийке" в неположенном месте. Он добровольно уплатил 425 грн штрафа и попросил прощения у журналистов за то, что набросился на них.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!