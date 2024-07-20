Президент В.Зеленский подписал указ о новой Стратегии морской безопасности Украины, как морского государства, имеющего выход к Чёрному и Азовскому морям, и военно-морские силы, обеспечивающие национальные интересы. Морская акватория стала одним из театров военных действий российско-украинской войны. РФ временно оккупировала всё азовское побережье, но потерпела поражение в Чёрном море, поэтому российский флот вынужден позорно бежать из Крыма в порты Кавказа. Украина смогла самостоятельно проложить и обеспечить безопасность временного морского коридора для экспорта продовольствия после выхода РФ из зерновых соглашений. Полномасштабная война изменила баланс сил во всём Черноморском регионе, теперь российский флот в этой акватории больше никогда не будет доминировать.

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Украина является морским государством, которое противодействует неспровоцированной широкомасштабной вооруженной российской агрессии, в том числе по морским направлениям в Чёрном и Азовском морях. Восстановление контроля Украины над временно оккупированными территориями, морским побережьем, собственными морскими пространствами жизненно важны для существования и развития Украинского государства. Украина имеет самую большую среди стран Азово-Черноморского бассейна протяженность морского побережья – 2759,2 километра, установив ширину своего территориального моря в 12 морских миль. На украинском шельфе Азовского и Чёрного морей разведаны значительные запасы полезных ископаемых. Прогнозные ресурсы углеводородов оцениваются в 2,3 млрд. тонн условного топлива. В то же время их залежи на украинском участке шельфа Чёрного моря разведаны только на 4-5%. В пределах исключительной морской экономической зоны Украины прогнозные ресурсы природного газа составляют 1751 млрд. куб. метров, в то время как разведанные запасы – 48 млрд куб. метров. Поэтому российское широкомасштабное нападение на Украину имеет задачу ограбления огромных украинских природных ресурсов стоимостью в 14 триллионов долларов.

Украина вносит весомый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности путём экспорта собственной высококачественной продукции агропромышленного комплекса. Но боевые действия Российской Федерации, причинение вреда населению, экономике и окружающей среде приморских регионов, блокирование морских портов и морского побережья Украины привели к существенному сокращению экспорта продовольствия и обострили проблему голода в мире.

Целью Стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности к эффективному предотвращению и реагированию на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в её морских просторах. Россия стала источником долгосрочных системных угроз национальной безопасности Украины и других государств Черноморского региона, Средиземноморья, а также глобальной безопасности. РФ оккупировав Азовское море и часть Чёрного моря, наносит ракетные и авиационные удары по территории Украины с моря, установила мины в морских и речных пространствах Украины, блокирует порты и побережья Украины, совершает нападения на корабли и торговые суда, системно разрушает украинские морские и речные инфраструктурные объекты, в том числе портовую инфраструктуру, и препятствует свободному судоходству, экономической, иной деятельности в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе. Негативное влияние на морскую среду происходит вследствие маневрирования военных кораблей и судов РФ, запусков с надводных кораблей и подводных лодок ракет, влияния отходов топлива, которое попадает в море, нанесения вреда окружающей среде от мин, потопленных кораблей и сбитых ракет, разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции, приведшее к техногенной катастрофе, а также химическому загрязнению токсичными веществами, попадающими в море со стоками, в результате боевых действий на суше.

Целями Украины по обеспечению морской безопасности является деоккупация временно оккупированных побережий, районов внутренних вод, территориального моря, исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа Украины. Необходимо обеспечение государственного суверенитета в морских просторах Украины, её устойчивого развития как морского и речного государства, получение компенсаций за вызванные агрессором потери, восстановление морской и речной инфраструктуры, поврежденной в результате боевых действий, а также восстановление деоккупированных территорий. Очень важно восстановление и поддержание международного мира и безопасности в Азовском, Чёрном морях и Керченском проливе в соответствии с требованиями Устава ООН и Конвенции по морскому праву, преодоление последствий ведения боевых действий, техногенных и экологических катастроф, предотвращение загрязнения Азовского и Чёрного морей, рек, улучшение их экологического состояния.

Реализация Стратегии морской безопасности Украины будет производиться с соблюдением принципов и норм международного морского и гуманитарного права. Реализация этой Стратегии будет способствовать созданию условий прекращения агрессии РФ в украинских морских пространствах, деоккупации временно оккупированных районов внутренних вод, территориального моря, исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа Украины. Будут обезвреживаться мины, установленные государством-агрессором в украинских морских просторах и портах, обеспечено свободное судоходство в украинских морских пространствах, улучшено экологическое состояние Чёрного и Азовского морей. Что особенно важно, будут укреплены позиции Украины на стратегическом пути к обретению полноправного членства в ЕС и НАТО.