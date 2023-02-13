Столтенберг заявил о начале нового наступления РФ и призвал предоставить необходимое оружие Украине: скорость спасет жизнь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государство-террорист Россия, вероятно, уже начало новое наступление на Украину. Международные партнеры должны передать Украине все необходимое вооружение перед тем, как РФ сможет перехватить инициативу на поле боя.

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Об этом глава Альянса говорил во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что в НАТО не видят признаков, указывающих на то, что российский диктатор "готовится к миру", наоборот – Путин и Россия до сих пор хотят контролировать Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Столтенберг сообщил, что РФ присылает в Украину все большее количество войск, оружия и средств, и добавил: "реальность такова, что мы уже видим начало" нового российского наступления в Украине.

Он отметил, что, несмотря на значительные потери, путинская армия оказывает значительное давление на украинские войска. Они пытаются компенсировать количеством того, чего не хватает в качестве.

"Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти должны поступить в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь", – подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что союзники ведут "гонку материально-технического обеспечения" с Россией, и Альянс планирует увеличить свои цели по запасам боеприпасов, которые истощаются из-за войны в Украине.

Напомним: 11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что новое большое наступление России на Украину уже началось, но оно происходит не так, как оккупанты себе планировали. Украинские военные сильно отбивают российские атаки, создавая оккупантам большие проблемы.

"Просто они не говорят, что они его начали. Наши войска его уже мощно отбивают. То наступление, которое они планировали, уже постепенно идет, но идет не так, как они рассчитывали", – сообщил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– с конца января российские оккупационные войска ведут наступление на пяти основных направлениях фронта. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском. В этих направлениях они привлекли большое количество сил и средств;

– военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что делать выводы о результате текущего российского наступления пока рано, поскольку он еще не захлебнулся. Более того, есть тенденция к обострению. Не исключено, что оккупанты до сих пор проводят разведку боем и еще не применили все свои ресурсы.

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