Стало известно, кто будет исполнять обязанности мэра Одессы после скандала с Трухановым

С 16 октября исполнение обязанностей Одесского городского головы возложено на секретаря городского совета Игоря Коваля. Чиновник временно будет выполнять функции мэра города после прекращения украинского гражданства Геннадия Труханова.

Об этом говорится в официальном распоряжении, опубликованном утром 16 октября на официальном сайте Одесского городского совета.

Что известно об Игоре Ковале

Игорь Коваль – украинский историк, политолог и исследователь международных отношений, доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С декабря 2020 года он занимает должность секретаря Одесского городского совета IX созыва.

С 1996 года он возглавлял Институт социальных наук Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. А 2010 до 2020 года был ректором заведения.

Также с 1998 до 2004 года работал советником председателя Одесской ОГА. Был украинским директором Одесской программы прикладного государствоведения и координатором программы Европейских исследований в рамках программы ЕСTEMPUS-TACIC.

Напомним, 14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова. Сам чиновник заявил, что планирует обжаловать решение.

