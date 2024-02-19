СМИ: Казахстан – союзник врага, но может помочь украинской борьбе против Путина

Отношения с Украиной являются важным маркером геополитического выбора Казахстана.

Об этом пишет издание "Деловая столица", анализируя текущее состояние украинско-казахстанских отношений.

Как сообщает издание, телефонный разговор президента Владимира Зеленского и его визави Касым-Жомарта Токаева, который состоялся 2 февраля, не привел к возвращению дипломатических контактов на должный уровень.

Напомним, что после отставки бывшего посла Украины в Казахстане Павла Врублевского в октябре 2022 года новый посол так и не был назначен, а отношения двух стран сохраняются на уровне временного поверенного. Затяжное охлаждение в отношениях двух стран "Деловая столица" объясняет внутриполитическим противостоянием в Казахстане между прозападным президентом Токаевым и старой элитой, которая приобрела вес при экс-президенте Нурсултане Назарбаеве. После массовых беспорядков 2022 года Назарбаев утратил значительную часть влияния. Однако президентские выборы в Казахстане, которые должны состояться до декабря 2024 года, дают проназарбаевской элите шанс на реставрацию во власти.

При этом на клан Назарбаева работает ряд политологов и экспертов, использующих для продвижения своих нарративов антиукраинскую карту. Среди них – известный политолог Данияр Ашимбаев, который публично обвинил Украину и украинцев в захвате контроля над рынком наркотиков в Казахстане, а также в причастности к созданию сетей, вовлеченных в телефонное мошенничество. Также в связке с Ашимбаевым работает член Общественной палаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, этническая украинка Наталья Малярчук.

По мнению журналистов "Деловой столицы", глубокое понимание внутриполитических процессов в Казахстане поможет Западу и Украине лишить Россию ее крупнейшего (после Беларуси) союзника. Утрата российского влияния на Казахстан, который пока остается членом ОДКБ и Евразийского экономического союза, приблизит победу Киева в противостоянии с Москвой.