Система ТЦК оказалась не готовой: 'ЕС' зарегистрировала законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных

Депутаты из "Европейской Солидарности" зарегистрировали законопроект 11305 о внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" о продлении срока обновления военно-учетных данных.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности". А народный депутат Владимир Арьев объяснил, что побудило депутатов представить такой законопроект.

"Система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК", – рассказал Арьев Владимир в эфире телеканала "Эспрессо".

Нардеп подчеркнул, что все военнообязанные не успеют обновить данные в срок 60 дней.

"Граждане просто не смогут физически обновить данные через 60 дней. И они могут получить большие штрафы. Именно поэтому мы с коллегами регистрируем законопроект об увеличении срока для обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней. Мы будем требовать от правительства и Минобороны применить таким образом, чтобы разгрузить ТЦК и вопросы, которые можно решить только после посещения Территориального центра комплектования, можно было бы решить онлайн", – добавил он.

"Это ответственность исполнительной ветви власти, то есть Кабмина. При обсуждении закона о мобилизации, во время вопроса от народных депутатов на комитете о готовности ТЦК к тому, что будет значительное количество людей, которые воспользуются услугами не через ЦНАП, не через Резерв+, а непосредственно через ТЦК, Кабмин уверял тогда, что они готовят расширение состава ТЦК, для того чтобы дать возможность. Но сейчас мы с вами видим, что никакого расширения не произошло, но нагрузка увеличилась в разы. То есть ТЦК оказался не готов к тому, чтобы механизм, заложенный в закон, работал на 100%, как и Резерв+", – объяснила в эфире Radio NV народная депутат Ирина Фриз.

"ТЦК СП не будут способны предоставить возможность всем гражданам, нуждающимся в обновлении своих данных непосредственно через ТЦК СП, уложиться в 60 дней. Поэтому этот срок 100% нужно продлевать, потому что иначе мы создаем обязанность для граждан, которую они не способны выполнить из-за недостатков механизмов, которыми они должны воспользоваться для обновления своих данных или для обновления на военном учете", – отмечает Фриз.