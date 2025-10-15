Швеция готовится к войне: на севере страны создали первые аварийные зернохранилища

Шведские власти начали формирование экстренных запасов зерна для повышения продовольственной безопасности. 15 октября стартуют закупки зерна для четырех северных округов – Норрботтен, Вестерботтен, Вестерноррланд и Емтланд.

Об этом пишет Regeringskansliet, Отмечается, что это первый этап правительственной программы по восстановлению системы стратегических резервов, которая должна обеспечить страну продовольствием в случае кризиса. Ответственным за реализацию проекта назначен Шведский совет сельского хозяйства.

Правительство ранее поручило Шведскому совету с/х начать закупку запасов зерна

Экстренное хранение будет происходить в форме так называемых оборотных запасов. Это модель, которая предусматривает подписание государством соглашений с компаниями, которые уже сегодня обрабатывают зерно. Государство сначала покупает определенное количество зерна у компаний, а затем платит за его непрерывную продажу. Количество, которое закупило государство, всегда должно быть доступным, и государство должно иметь полное право использовать его при необходимости.

Шведский совет сельского хозяйства оценивает, что хранение зерна у контрактных поставщиков на севере Швецииможет произойти в течение весны.

"Сейчас мы переходим от подготовки к конкретным закупкам экстренных запасов. Это исторический шаг в восстановлении продовольственной безопасности Швеции. Долгосрочная цель состоит в том, чтобы иметь по всей стране резервные запасы, частично зерна, которое может стать едой на тарелке, а частично входных товаров, которые гарантируют поддержку нашего внутреннего производства", – заявил министр сельского хозяйства Петер Куллгрен.

По словам министра гражданской обороны Карла-Оскара Болина, Северная Швеция имеет стратегическое значение для военных целей и является особым приоритетом для общей обороны. "Не случайно именно здесь делаются первые шаги к созданию резервных запасов зерна, что по сути заключается в том, чтобы население имело возможность обеспечить себя пищей даже в кризисные времена. Сегодня делается важный шаг, и сейчас начинается еще более срочная работа, сначала в четырех самых северных округах, а затем и в остальной части страны", – отметил он.

Финансирование программы и планы на будущее

В законопроекте о бюджете на 2026 год правительство инвестирует 575 миллионов шведских крон в создание резервных запасов, преимущественно зерна и входных товаров для сельского хозяйства, а также товаров на более поздних этапах пищевой цепи. Чтобы быстро начать закупку зерна для экстренного хранения, правительство недавно поручило Шведскому совету сельского хозяйства начать закупки уже в этом году.

На 2026-2028 годы также предусмотрены средства для начала создания экстренных запасов сельскохозяйственных ресурсов и экстренных запасов зерна в остальной части страны.

