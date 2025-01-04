В Германии набирает обороты обсуждение вероятной встречи канцлера Олафа Шольца с кремлевским диктатором Владимиром Путиным до предстоящих 23 февраля парламентских выборов По словам Родериха Кизеветтера, представителя по вопросам безопасности от оппозиционной партии ХДС, есть все больше оснований считать, что эта встреча может состояться. к указанной дате.

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Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х. Кизеветтер отметил, что на фоне предвыборной кампании в Германии можно ожидать "сюрпризов".

В частности, есть все больше признаков того, что Шольц может поехать в Москву или встретиться с Путиным до указанной даты. По его мнению, такие действия могут иметь серьезные последствия для Украины, в частности, приостановить действие Парижской хартии на 10-20 лет.

"Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановку действия Парижской хартии на 10-20 лет. Показательно будет то, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи", – написал Кизеветтер.

Он добавил, что встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным уже запланирована на март.

Кизеветтер выразил сомнения по поводу выгоды таких переговоров для Украины, подчеркивая, что нынешние дипломатические инициативы могут фактически привести к покорению Украины.

"Украина не должна быть объектом и жертвой. Россия экономически и социально по уши в воде. Однако Украина, которая находится гораздо выше по воде, должна быть приспособлена, а не Россия! Все переговоры и договоренности, которые сейчас достигаются в этой ситуации , происходят за счет Украины и де-факто означают покорение. Я не хочу быть более понятным здесь. происходят за счет Украины, и не должны принимать так называемые "соглашения". Мы также не должны принимать так называемых "московских связных" в свои ряды!" – резюмировал представитель оппозиционной немецкой партии.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет прекращения войны в Украине. Это возможно при условии, что Киев будет иметь необходимую военную силу.

Олаф Шольц также заявил, что российский диктатор Владимир Путин потерпел провал в Украине по всем направлениям. для справедливого и устойчивого мира.

Как сообщал OBOZ.UA, результаты опроса свидетельствуют о том, что почти половина украинцев считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может приблизить мир в войне России против Украины.

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