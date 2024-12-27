Сколько украинцев верит, что победа Трампа приближает мир: результаты опроса

Почти половина украинцев считают, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может приблизить мир в войне России против Украины. В то же время 14% убеждены, что мир становится более отдаленным.

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Еще 40% не имеют мнения или считают, что ситуация останется неизменной. Это показывают результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в пятницу, 27 декабря.

"Почти половина – 45% – считают, что победа Дональда Трампа приближает мир. Впрочем, из них считают, что мир становится гораздо ближе – 15%, а остальные 30% говорят, что мир становится только немного ближе", – отмечают социологи.

14% опрошенных считают, что мир становится более отдаленным, из них 5% говорят о значительном удалении, а 9% о частичном.

Социологи также выясняли, может ли Украина рассчитывать на справедливый мир при президентстве Трампа. Только 7% респондентов убеждены, что мир будет полностью справедливым, в то время как 11% считают его полностью несправедливым.

"Большинство же украинцев находятся между этими крайними мнениями и вопрос больше в пропорции – будет ли больше выполнения требований Украины, или, наоборот, больше выполнения требований России", – говорится в сообщении.

В целом, 23% украинцев считают, что при президентстве Трампа мир будет преимущественно или полностью справедлив для Украины. В то же время, 31% предполагают, что мир будет преимущественно или полностью несправедлив.

Еще 29% считают, что соглашение будет предусматривать как выполнение требований Украины, так и уступки России, но сложно сказать, чего будет больше. Остальные 18% затруднились высказать четкое мнение.

Отметим, что КМИС проводил всеукраинский опрос "Омнибус" со 2 по 17 декабря 2024, в рамках которого добавил вопрос о восприятии победы Д. Трамп.

Опрос методом телефонных интервью (CATI) был проведен среди 985 респондентов на подконтрольной Украине территории, за исключением временно оккупированных территорий и лиц, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1%.

Ранее сообщалось, что большинство граждан западноевропейских стран считают, что международные союзники Украины недостаточно помогают в борьбе с Россией как в вопросе экономических санкций, так и в оказании военной помощи. Но в то же время они против увеличения помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, поддержка вступления Украины в НАТО в случае, если часть территорий останется оккупированной страной-агрессором, возросла. Теперь она составляет 47%. Это на 14 процентных пунктов больше по сравнению с июнем 2023 года.

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