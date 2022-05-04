Шкарлет оправдался за скандальное фото с автоматом и сказал, почему не пошел в терроборону

Министр образования и науки Сергей Шкарлет оправдался за резонансное фото, на котором он в военной форме и с автоматом позирует в компании министра Национального авиационного университета Максима Луцкого и ряда других чиновников. Также Шкарлетт объяснил, почему не записался в терроборону.

Поэтому фото министра украинцы записали в "дивание войска". Объяснение Шкарлета опубликовало издание "Левый берег".

Фотография, на которой Шкарлет в военной форме стоит около Луцкого, а тот направил дуло автомата в колено министра, держа при этом пальца на спусковом крючке, вызвало целую бурю возмущений, насмешек и мемов в сети.

Видео дня

"Это не я выставлял эту фотографию. Вообще не имею привычки выставлять свои фото", - сказал Шкарлет.

И действительно, впервые фотография была выложена депутатом Киевсовета Михаилом Наконечным, который после того, как украинцы взорвались из-за нее смехом, удалил фото.

Шкарлет обижается, что его называют представителем "диванных войск" из-за позирования в форме. Он отметил, что хотел записаться в территориальную оборону "в первый же день войны".

"В первый же день войны я хотел записаться в терроборону, но получил другой приказ по определенному протоколу во время военных действий. Хочу напомнить, я - подполковник запаса, человек, готовый защищать свою страну. И как только у меня появилась возможность вернуться к жизни, в которой я могу участвовать в определенных мерах охраны своего государства, я записался в это добровольческое формирование", - сказал Шкарлетт.

Свой ответ он дополнил странной ремаркой.

"Поэтому если троллите меня относительно того, что я изъявил желание участвовать в защите государства и что я записался в ряды добровольного формирования территориальной обороны, то говорю же, дивные войска потерь не понесли", - отметил Шкарлет.

Напомним, после публикации в сети фото с "воинами" Шкарлетом и Луцким, вооруженными автоматами и одетыми в военную форму, в украинском сегменте Facebook произошла настоящая буря.

Шкарлета и Луцкого украинцы призывали не позориться и отдать снаряжение тем, кто действительно защищает Украину. Министра образования также обвинили, что он тратит время на не очень умный пиар в то время, пока украинское образование столкнулось с массой сложнейших проблем.

Об этом и подобных фото украинцы писали, что это "отвратительное явление", а Шкарлет и такие, как он - это "селфи-войска".

А направленный Луцким автомат в колено Шкарлета вообще вызвал взрыв мемов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-главарь боевиков "ДНР" Гиркин высмеял Кадырова из-за провала армии Путина в Украине.