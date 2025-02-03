Поки все підтверджується.

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Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде до України орієнтовно 15-17 лютого. Далі відбудуться його візити до Берліну, Риму, Парижу та Лондона.

У першій половині березня Зеленського викличуть у Вашингтон.

У квітні Трамп, Зеленський і путін можуть зустрітись в СА.

Далі прогнозувати складніше, але все йде того, що схема: "заморозка - вибори - угода" стає найбільш ймовірною.

У США все активніше поширюються чутки про найбільш принциповий пункт можливої сдєлкі: Україна відмовляється від намірів військовим шляхом відвоювати окуповані території і заморожує своє прагнення вступити до НАТО. Росія відмовляється від своїх претензій на Херсон та Запоріжжя і добровільно погоджується на передачу ВСІХ своїх заморожених активів Україні. Питання санкцій, Курщини, військовополонених - предмет перемовин.

Про справедливість забудьте. На цей час немає жодних шансів її встановлення. Що буде потім, не знаю. Ніхто не знає.

Ми що, віддаємо свої землі?

Ні, не віддаємо - в нас їх забрали грубою військовою силою. І ніхто у цьому світі не прагне допомогти нам їх повернути. Але на цей час є велика можливість зберегти людей і державність.

Путін знову нападе через 2 роки.

Значить треба робити все, щоб запобігти такому нападу. І це цілком можливо з адекватним керівництвом держави і міжнародною допомогою - військові рейки, укріпрайони, виробництво сотень ракет середньої дальності тощо.

Навіщо все це путіну - у нього 140 млн гарматного мʼяса і нафта з газом? До того ж, він не заспокоїться, поки не завоює всю Україну.

Це у великій мірі ілюзія, яку путінська пропаганда дуже успішно навʼязує як в Україні, так і у світі. Якби він МІГ, він би вже давно завоював всю Україну. Але час для нього вже втрачено і зараз він намагається урвати якомога більше в ці останні місяці.

Можливо, що все піде не так, як ти, Шарп, пишеш.

Авжеж, можливо. І тут найбільше все залежить від Трампа, аніж від усіх інших протагоністів цього дійства. Проте, логічний ряд і головний дискурс Трампа щодо першочерговості завдання відірвати росію від Китаю диктують саме такий розвиток подій. Чому? Про це буде окремо.

А поки подумайте самі… Трамп - диктатор, авантюрист та зеркальна копія путіна. Вони обидва цинічні та без жодної моралі.

Але Трамп точно не партнер путіна і не його лялька. Він має за спиною колосальний ресурс, а путін лише нафту та фантомні болі. І у Трампа, в силу свого марнославства, дуже скоро виникне бажання знищити свого двійника, бо Трамп повинен у цьому світі бути один - двох Болівар не винесе.

Це путін дуже хоче бути на рівних з американським президентом, але це (цитата) "може призвести до конфлікту, причому тим жорсткішого, чим наполегливіше путін намагатиметься побудувати рівні відносини з Трампом".

Так що ні, ділити світ на двох з путіним Трамп точно не буде.

Повертаючись прогнозованої схеми світоустрою найближчого майбутнього, хочу знову повторити: справедливості не буде. Головне вижити і підготуватись до нових катаклізмів. Підготуємось - є шанс їх уникнути.