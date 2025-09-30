'Самостоятельно и свободно': Путин сделал циничное заявление об оккупации четырех областей Украины

Российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением, посвященным годовщине так называемого "дня воссоединения" оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В речи Путин назвал оккупированные территории "историческими российскими землями" и заявил, что местные жители якобы "самостоятельно и свободно" выбрали Россию.

Видео дня

Его обращение обнародовали 30 сентября в Telegram-канале МИД РФ. По данным российской стороны, так называемые "референдумы" состоялись осенью 2022 года. Однако международное сообщество не признает этих голосований. Большинство стран мира подтверждает, что речь идет о грубом нарушении международного права и оккупации части Украины. Признание фейковых "присоединений" предоставили лишь несколько государств–союзников Кремля, в частности Сирия и Северная Корея.

Цинизм и пропаганда

В своей речи Путин заявил, что россияне "сделали то, что должны были сделать" – поддержали жителей оккупированных регионов в "их выборе". Он добавил, что российская армия "защищает этот выбор", а сама страна "ведет праведную битву". Такие слова укладываются в риторику Кремля, которая годами пытается оправдать агрессию против Украины вымышленными "историческими правами".

Отдельно Путин признал, что на захваченных территориях существуют серьезные проблемы с водой, медициной и инфраструктурой. Он подчеркнул, что с 2022 года Россия якобы восстановила более 23 тысяч объектов – от жилых домов до дорог.

Манипулятивные обещания

Российский диктатор уверяет, что "масштабная программа развития" должна возродить оккупированные области и обеспечить там "новые возможности". Однако реальность совсем другая: боевые действия продолжаются, большая часть территорий навсегда разрушена, а местные жители сталкиваются с репрессиями, депортациями и мобилизацией. Несмотря на пропагандистские заявления, никаких реальных гарантий безопасности и восстановления Путин не предоставляет.

Также он обратился к военным, поблагодарив их за "отвагу и доблесть". По его словам, именно армия должна гарантировать "мир и безопасность" в оккупированных регионах. Впрочем, мировая практика показывает: войска РФ приносят с собой только разрушения и насилие.

Реакция мира

Аннексия украинских территорий в 2022 году стала поводом для новых санкций против России. США, ЕС и ряд других стран отметили, что "референдумы" не имеют никакой легитимности. Украина продолжает настаивать: возвращение Донбасса, Запорожья и Херсонщины под контроль Киева – лишь вопрос времени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 29 сентября российский диктатор Путин объявил самый масштабный за последние девять лет осенний призыв на военную службу, который продлится с 1 октября и до конца года. В армию планируется призвать 135 тысяч человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!