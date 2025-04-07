Индия не планирует мер мести в ответ на новые пошлины Трампа – Reuters

Индия не будет отвечать Соединенным Штатам на введенный Дональдом Трампом тариф в размере 26% на импорт. В Нью-Дели считают, что они находится в лучшем положении, чем другие азиатские страны, такие как Китай, Вьетнам и Индонезия.

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Об этом заявило агентство Reuters, ссылаясь на неназванные правительственные источники. Отметим, что Индия является одной из первых стран, начавших переговоры о торговом соглашении с Вашингтоном, и власти видят в этом свое преимущество.

"Администрация премьер-министра Нарендры Моди рассмотрела пункт тарифного указа Трампа, который предлагает возможную отсрочку для торговых партнеров, которые "предпримут существенные шаги для исправления невзаимных торговых соглашений", – написали журналисты со ссылкой на комментарий одного из собеседников.

Переговоры еще продолжаются, но Индия выразила готовность отказаться от ответных тарифов (как и Тайвань и Индонезия), даже несмотря на то, что Европейская комиссия и многие другие страны готовятся ударить по американской продукции дополнительными пошлинами.

В феврале Индия и США договорились заключить раннее торговое соглашение к осени 2025 года, чтобы разрешить тарифное противостояние.

"Администрация Моди предприняла ряд шагов, чтобы склонить Трампа на свою сторону, включая снижение пошлин на дорогие велосипеды и бурбон, а также отмену налога на цифровые услуги, что затронуло американских технологических гигантов", – рассказали в агентстве.

Впрочем, американские тарифы могут замедлить экономический рост Индии на 20–40 базисных пунктов в текущем финансовом году, могут парализовать алмазную промышленность страны и, скорее всего, поставят под угрозу тысячи рабочих мест.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Индия готова заключить с Соединенными Штатами торговое соглашение, в рамках которого снизить пошлины на более чем половину американского импорта – в надежде избежать введения взаимных тарифов. Это может стать наибольшей коррекцией торговой политики страны. Ослабление пошлин может стоить 23 млрд долларов.

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