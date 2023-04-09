''Русскому ммру'' не место в Киево-Печерской Лавре, – Порошенко

В Трапезном храме Киево-Печерской Лавры в Вербное воскресенье тысячи верующих Православной Церкви молились за Украину. Божественную литургию возглавил Предстоятель ВТО Митрополит Эпифаний.

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В молитве о победе Украины приняли участие Петр Порошенко с женой Мариной, депутаты из "Евросолидарности", воины и волонтеры.

"Только что завершилась служба на Вербное воскресенье, на Вход Господень в Иерусалим. И очень важно, что это произошло в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры. Вы бы видели, как горят глаза у всех верующих Православной Церкви Украины. О чем они молятся? Они точно молятся за нашу Победу. И они не сомневаются, что Господь услышит наши молитвы", – сказал Порошенко журналистам после службы.

"Но они молятся и за победу на духовном фронте. Чтобы отсюда "рука Москвы" ушла. Чтобы здесь, в Киево-Печерской Лавре не было "русского мира"", - отмечает пятый Президент.

"Недавно в качестве доказательства того, что УПЦ московского патриархата – на самом деле это российская православная церковь в Украине, обнародованы факты, что большинство иерархов имеет российское гражданство. Хочу напомнить, что Конституция Украины не предусматривает двойного гражданства. И если ты принял российское гражданство – то ты не есть украинец", – считает Порошенко.

Это значит, что правильно четыре года назад на Соборе в святой Софии совершалась молитва о создании нашей Церкви. Посмотрите, как радуются все, что наша Церковь создана. Это – автокефальная, украинская, единственная каноническая церковь в Украине. , чтобы ее имидж укреплялся", – подчеркивает Петр Порошенко.

"Чтобы к нам переходили приходы. Видите, как сейчас разворачивается процесс. Чтобы и духовенство наконец-то присоединилось к Православной Церкви Украины и чтобы эти колокола свидетельствовали о победе Господа, о победе Украины", - отметил Порошенко.

"Я всех хочу под эти колокола поздравить с Вербным воскресеньем. Не я бью – верба бьет. Через неделю – Пасха! Мы с Мариной поздравляем вас с праздником", – сказал пятый Президент.