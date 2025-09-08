Заместитель председателя правящей словацкой партии Smer и депутат парламента Тибор Гашпар сравнил Украину с ХАМАС и его нападением на Израиль. По его словам, Россию спровоцировали.

Об этом сообщает издание Aktuality. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо давно повторяет, что вторжение России в Украину – это нарушение международного права. Однако, по его мнению, Российская Федерация имела свои причины для нападения.

Гашпар поддерживает позицию Фицо относительно войны в Украине

Это мнение Фицо подтвердил и его соратник Тибор Гашпар. Он сделал это во время дискуссионного шоу на телеканале Markíza, где встретился с председателем оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой.

"Роберт Фицо несколько раз высказывался, как именно он воспринимает действия Российской Федерации. Он считает развязывание войны в Украине нарушением международного права, но он также сказал, в отличие от господина Шимечки, когда тот сказал в своей предыдущей записи, что это неспровоцированная агрессия, но я думаю, что это совершенно противоположное. Это спровоцированная агрессия, – заявил Гашпар. – Роберт Фицо также утверждает, и я не думаю, что только сейчас, два дня назад, но он говорит это уже давно, что это спровоцированный конфликт".

Словацкий депутат сравнил Украину с ХАМАС

Позже депутат от партии Smer сравнил Украину с ХАМАС и его нападением на Израиль 7 октября 2023 года.

"Это такой спровоцированный конфликт, как когда террористы из Палестины напали на Израиль. Война развивалась точно так же", – сказал Гашпар. Во время нападения ХАМАС погибло 1200 израильтян.

Далее Шимечка перебил Гашпара, заявив: "Вы же не серьезно? ХАМАС убил тысячу человек. Вы имеете в виду, что украинцы вторглись в Россию и убили тысячу мирных жителей?"

Шимечка также напомнил Гашпару, что Фицо как лидер оппозиции проголосовал за резолюцию словацкого парламента в 2022 году, в которой говорилось о неспровоцированной агрессии в связи с российским вторжением в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар считает, что урегулировать конфликт между Россией и Украиной военным путем невозможно. Для дипломатического разрешения войны следует налаживать контакты со страной-агрессором, которую нужно простить.

