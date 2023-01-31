Россия в своих попытках реванша должна потерять последнюю надежду на агрессию, – Зеленский

Украинское государство, Силы обороны и безопасности, а также международные партнеры направляют все усилия, чтобы Россия была лишена приоритетных позиций на поле боя. Оккупанты в своих попытках реванша должны утратить последнюю надежду на агрессию.

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Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, обратившись к нации через пресс-службу своего Офиса. На фоне новых угроз Москвы его команда и военное руководство страны отрабатывает ситуацию во всех основных оперативных направлениях и в перспективе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы ждем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашим прогрессом. Прогресса, который очевиден – даже несмотря на полномасштабную войну", – обозначил президент.

Отдельно он отметил переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Политики обсудили попытки прорыва врага в Донецкой области и на южном направлении, а также перспективу увеличения изоляции России на фоне ее военных преступлений.

"В частности, я благодарю Джастина за понимание нашего призыва к международным олимпийским структурам о недопустимости любых уступок государству-террористу. Олимпийское движение и международный спорт в целом должны быть защищены от привычных попыток России политизировать спорт – мы это видели неоднократно в разное время. Больше этого нельзя допустить", – резюмировал Зеленский.

Также в течение дня лидеру страны удалось провести переговоры с главой правительства Бельгии Александр де Кроо. С ним также были подняты острые вопросы обороны и способы воздействия на Москву.

"Вместе мы согласовали наше сотрудничество на международных площадках, в частности, в ООН. Обсудили санкции против России и очередной санкционный пакет. Также говорили о взаимодействии в защите спорта и олимпийского движения от пропаганды террора", – подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетили прифронтовой Николаев. Политики вместе проведали раненых украинских военных в одном из госпиталей города.

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