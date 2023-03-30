Россия в ответ на ордер Путину созывает встречу в ООН, чтобы обсудить похищение украинских детей. Видео

Страна-агрессор Россия хочет собрать встречу в ООН 10 апреля, чтобы фейками и пропагандой попытаться оправдать депортацию детей из временно оккупированных территорий Украины в РФ. Еще одна тема для обсуждения, заявленная Москвой, это "нарушения правил экспорта вооружений".

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Об этом 30 марта на брифинге сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Заседание об "эвакуации" несовершеннолетних из зоны "спецоперации" (так страна-агрессор называет похищение украинских детей) состоится по формуле Аррии. Это означает, что встреча будет неформальной, для обмена мнениями между участниками.

Решение об участии в таких заседаниях принимается отдельными членами Совбеза самостоятельно – они могут отказываться от участия в них.

Отметим, что именно из-за похищении и депортации на территорию РФ украинских детей 17 марта Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

Государство-агрессор пользуется своим правом председательства в Совете безопасности ООН (оно будет длиться в течение апреля-2023). За это время Москва планирует инициировать ряд заседаний.

"Из других важных вопросов в повестке Совета Безопасности ООН в апреле выделим политические и гуманитарные аспекты ситуации в Сирии, обстановку в Йемене, Ливии, Мали, регионе Великих озер, Гаити и Колумбии, а также западно-сахарское урегулирование", – объявила Захарова на брифинге (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также Россия хочет обсудить деятельность Миссии ООН в Республике Косово. А центральным мероприятием россияне называют заседание на тему "Риски, порожденные нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения".

Представительница Кремля цинично заявила, что несоблюдение контрактных обязательств касательно конечного пользователя военных товаров нужно "проанализировать" и обсудить, как "противодействовать деструктивным шагам".

Более того, она назвала Россию, развязавшую против Украины неспровоцированную полномасштабную войну, "ответственным участником международного сообщества". Мол, страна-агрессор "приложит все возможные усилия" для эффективной работы Совбеза ООН "в интересах политико-дипломатического урегулирования острейших кризисов и поддержания глобальной стабильности".

Как писал OBOZREVATEL:

– С 24 февраля 2022 года из Украины российскими захватчиками были депортированы более 19 тысяч детей, сообщали в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

– В России утверждают, что ордер МУС на арест Путина является "юридически ничтожным", однако в ответ объявили об открытии дела против прокурора и судей Гааги.

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