'Россия счастлива': Туск резко отреагировал на встречу ультраправых кандидатов в президенты Польши и Румынии

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на встречу ультраправых кандидатов в президенты Польши и Румынии Кароля Навроцкого и Джордже Симиона на предвыборном митинге в польском городе Забже. Он заявил, что Россия будет счастлива от такого события.

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Об этом глава польского правительства написал на своей аккаунте в социальной сети Х в среду, 14 мая. Туск обратил внимание на то, что это произошло за пять дней до президентских выборов. Кроме того, с Симионом, которого называют пророссийским кандидатом в президенты Румынии, также встретился и глава польского государства Анджей Дуда.

"Россия счастлива. Навроцкий и его пророссийский румынский коллега Джордж Симион на одной сцене за пять дней до президентских выборов в Польше и Румынии. Все понятно", – сказано в его сообщении.

Отметим, что в канцелярии президента Польши Анджея Дуды сообщили, что он принял в Президентском дворце ультраправого кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона. Там отметили, что главной темой разговора были "двусторонние отношения между Польшей и Румынией".

Накануне, 13 мая, Симион появился на предвыборной встрече кандидата в президенты Польши от правоконсервативной партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого в городе Забже на юге Польши. Во время этого предвыборного вече Навроцкий заявил, что после того, как он с Симионом победят на выборах в Польше и Румынии, они не дадут Евросоюзу сделать из обеих стран "свои воеводства".

Отметим, что в правящей коалиции Польши назвали государственной изменой приглашение Навроцким на свой митинг Джордже Симиона, которому, помимо прочего, запрещен въезд в Украину. Евродепутат от "Гражданской коалиции" Дариуш Йоньский заявил, что Навроцкий использует связи, недостойные кандидата на пост президента Польши.

"Вчера он пригласил человека Путина в Польшу. Человек, которому запрещен въезд в Молдову и, в частности, в Украину. Это абсолютно кремлевский человек. А Навроцкий его пригласил и за 5 дней до выборов хвастается им. Это вызывает беспокойство", — сказал евродепутат.

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил, что не удивлен приглашением пророссийского политика кандидатом, поддерживаемым партией "Право и справедливость".

"Это означает, что та националистическая и антиевропейская коалиция, которую "ПиС" последовательно выстраивал вместе с Марин Ле Пен и Виктором Орбаном, а сейчас – и с очередным еврофобом, до сих пор привлекает наших националистов", — сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Джордже Симион заявил, что Украина должна возместить Румынии расходы на помощь, которую страна оказала в войне с Россией. По его мнению, Киев должен компенсировать Румынии расходы на систему Patriot, которая была передана как часть помощи.

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