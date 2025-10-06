Россия нацелилась на дестабилизацию Балкан: в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениями

Россия пытается подорвать единство Европы расшатыванием ситуации на Балканах. Инструментом для этого стали тесные отношения Москвы с Сербией и Республикой Сербской в пределах Боснии и Герцеговины.

В частности, руководителя последней Кремль использует для обвинения Европы в подготовке "цветной революции" в Сербии и перекладывает на европейские страны ответственность за российские провокации в воздушном пространстве НАТО. Что задумали в Москве, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

На что делает ставку Кремль

Накануне, 5 октября, бывший президент сербского политического образования в составе Боснии и Герцеговины Республика Сербская Милорад Додик заявил, что Великобритания, Франция и Германия якобы готовят "цветную революцию" в Сербии – с целью "дестабилизировать и расчленить страну", а также ослабить как Сербию, так и весь Балканский регион.

Этот политик, регулярно ездящий в Москву, также взялся отбеливать Россию, перекладывая вину за российские провокации против НАТО на Европу. Додик утверждал, что европейские чиновники манипулируют информацией о недавних массовых случаях вторжений неидентифицированных беспилотников в европейское воздушное пространство, чтобы дискредитировать Россию и усиливать конфронтацию.

Пожаловался Додик на "происки" Запада и в отношении до недавних пор возглавляемой им Республики Сербской.

Он утверждал, что Запад "заставляет" Республику Сербскую проводить "незаконные досрочные выборы", чтобы подорвать Дейтонские соглашения, поддержанные США. Эти соглашения положили конец Боснийской войне 1992–1995 годов.

Интересно, что до Додика о подготовке европейцами "цветной революции" в Сербии заявляла российская Служба внешней разведки, заявление россиян он повторил практически дословно.

Распространение этих тезисов, считают аналитики, укладывается в рамки кампании, которую проводит Россия по оправданию своего вторжения в Украину и агрессии против членов НАТО.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль пытается подорвать Дейтонские соглашения, чтобы дестабилизировать Балканский регион и подорвать европейское единство", –– резюмировали в ISW.

В предыдущем отчете, как писал OBOZ.UA, аналитики ISW уже упоминали о намерениях Кремля расшатать Балканы. Рассорить между собой европейские страны российский диктатор Владимир Путин стремится для того, чтобы предотвратить скоординированный ответ НАТО на возможное будущее вторжение РФ.

