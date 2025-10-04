Россия готовит новую горячую точку для Европы: в ISW объяснили, где может произойти 'раскол'

Россия продолжает прилагать усилия для усиления раскола Европы. Сейчас Кремль пытается подорвать мир в Боснии и Герцеговине, который был достигнут при посредничестве Запада.

Видео дня

Рассорить между собой европейские страны российский диктатор Владимир Путин стремится для того, чтобы предотвратить скоординированный ответ НАТО на возможное будущее вторжение РФ. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW)

Путин "подрывает" Балканы?

В рамках более широкой кампании по отвлечению внимания и усилению раскола в Европе Кремль взялся за шаткий мир в Боснии и Герцеговине.

"Инструментом" в этом деле Москва выбрала пророссийского боснийского сербского пророссийского политика Милорада Додика, которого в августе суд лишил мандата президента Республики Сербской в этом государстве и которому правоохранительные органы Боснии и Герцеговины инкриминируют "посягательство" на конституционный строй".

2 октября Додик прилетел в Россию и встретился с Путиным на полях "Международного дискуссионного форума "Валдай", где диктатор выступал с привычным набором кремлевских клише, псевдоисторических басен и циничных заявлений о российско-украинской войне и "противостоянии" с Западом.

Кремлевскую методичку Додик отработал на полную: в комментарии пропагандистам из государственного российского СМИ Russia Today он заявил: в Россию, мол, приехал, чтобы попросить Путина не оставлять Республику Сербскую "на милость" Европейского Союза, который ее "душит".

Додик в России – частый гость. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году он приезжал в государство-агрессор для встреч с Путиным восемь раз. Последняя встреча состоялась 1 апреля этого года.

"Ранее Кремль использовал свои отношения с Республикой Сербской, чтобы подорвать Дейтонские соглашения, поддержанные США, вероятно, пытаясь ввергнуть Балканы в хаос. Встреча Путина с Додиком на фоне продолжающегося вторжения неидентифицированных беспилотников над воздушным пространством Организации Североатлантического договора (НАТО), вероятно, является частью постоянных усилий Кремля, направленных на разъединение Европы и предотвращение скоординированного ответа НАТО, если Россия вторгнется в страну-член альянса", – резюмировали в ISW.

Что известно о Милораде Додике

Пророссийский сторонник отделения Республики Сербской от Боснии и Герцеговины Милорад Додик в политике много лет.

С 2006-го по 2010-й он возглавлял правительство Республики Сербской (государственного образования на территории Боснии и Герцеговины, появившегося в результате Дейтонского соглашения), в 2020-2021-м занимал должность председателя президиума Боснии и Герцеговины, а в 2018-2022-м входил в него на правах члена.

Также он трижды избирался президентом Республики Сербской: на посту находился с в 1998-2001, 2010-2018 и в 2022-2025 годах.

Во время последней каденции ЦИК Боснии и Герцеговины отобрал у Додика мандат, решение в августе подтвердил и суд.

Додик стал инициатором запрета в Республике Сербской деятельности судебной системы и полиции Боснии и Герцеговины – и настаивал на ее внедрении, несмотря на приостановку действия соответствующего закона Конституционным судом Боснии.

В феврале суд Боснии и Герцеговины осудил Милорада Додика за неповиновение решению международного чиновника Кристиана Шмидта, который следит за миром в балканской стране. Додика признали виновным в том, что он проигнорировал решение Шмидта и подписал законы, которые тот ранее отменил. Эти законы должны были заблокировать выполнение решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины и самого Верховного представителя на территории Республики Сербской – подобные инициативы уже ранее отменяли суды.

Тогда Додику назначили год заключения и шестилетний запрет на политическую деятельность.

В марте прокуратура Боснии и Герцеговины издала приказ об аресте Додика и ряда других политиков – по подозрению в "посягательстве на конституционный строй". Известие об этом появилось именно в тот день, когда Национальное собрание Республики Сербской должно было обсудить проект Конституции, согласно которому власти автономии хотели определить ее как государство сербского народа, предоставить право на самоопределение и создать собственную армию – что прямо противоречит конституции Боснии и Герцеговины.

Уже 27 марта суд в Боснии и Герцеговине выдал международный ордер на арест Додика, а в августе, как уже отмечалось, его лишили мандата президента Республики Сербской. Впрочем, он будет продолжать исполнять обязанности до выборов нового главы республики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW предупредили, что Россия, вероятно, готовится к массированному комбинированному удару по Украине. На такую подготовку, по мнению аналитиков, указывает ряд признаков.

Также сообщалось, что в ISW раскрыли тактику РФ в переговорах с США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!