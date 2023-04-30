Почти каждый опытный любитель рыбной ловли знает, что если на крючок попалась щука, то не надо пытаться ее вытащить из воды резкими движениями и быстро. Она может сорваться с крючка и уплыть. Ее следует измотать в воде и когда она обессилит, вытаскивать на берег. Щука – хищник, коварный и сильный, который не даст себя легко поймать.

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Также действует и украинская армия, следуя советам командования НАТО, по отношению к российской армии. Разгромить российскую группировку в Украине быстро получится только в одном случае - если задействовать всю мощь армии НАТО. Поэтому армию России следует измотать и максимально обескровить, уничтожая боеприпасы и топливо вместе с центрами логистики. Совершенно очевидно, что в предстоящем контрнаступлении ВСУ будет разрывать сухопутный коридор армии РФ вдоль Азовского моря и наносить невосполнимые повреждения Крымскому мосту. После этого можно освобождать Крым и всю восточную Украину с Донбассом.

Что еще изматывает Россию и тащит ее в пропасть? Несомненно санкции стран Запада. К ним присоединились Япония и Южная Корея. Страны Западной Европы и Северной Америки готовы полностью отказаться от экспорта в Россию уже в этом году. Исключение составят лекарства и продовольствие. Если дело дойдет до полного запрета на импорт из России, тогда жернова, перемалывающие российскую экономику, закрутятся с удвоенной скоростью. Доходы России от экспорта нефти и газа в январе 2023 года упали на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В прошлом месяце они составили $18 млрд, тогда как в январе 2022 года почти $30 млрд, сообщает Reuters. Санкции Запада достигли своей цели по сокращению доходов Москвы от экспорта нефти и газа. В среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям потери в доходах России от продажи нефти и газа будут еще более значительными.

В декабре 2022 года ЕС и страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония), а также Австралия установили потолок цен на российскую нефть на уровне $60. С февраля ограничены цены на нефтепродукты. Кроме того, Евросоюз ввел лимит цен на российский газ в размере порядка $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Санкции за войну в Украине и ограничения на банковские расчеты с внешним миром обвалили поставки товаров в Россию из развитых стран. По итогам 2022 года импорт из государств, признанных российскими властями недружественными, рухнул наполовину – до $80 млрд. Импорт из Великобритании, США и Канады сократился на 85%, то есть эти страны практически прекратили экспорт в Россию. Вдвое сократился поток товаров из Евросоюза, который до войны был основным торговым партнером и технологическим донором для российской экономики. Согласно данным за четвертый квартал, Япония сократила поставки на 40%. Санкционная удавка продолжит свою работу и в мае ЕС готовит 11-ый пакет санкций против России. Также в мае свои новые пакеты обнародуют США, Великобритания, Канада и Япония. Поэтому можно согласиться с западными оценками о том, что у России хватит денег не более, чем на год войны.

Это не означает, что война продлится еще год, так как военный фактор на поле боя в данной ситуации играет главенствующую роль. Те силы, которые сегодня уже собраны в Украине или в Польше на границе с Украиной, внушают доверия. Там не менее двух с лишним тысяч единиц современной западной бронетехники и систем залпового огня. Не исключено, что к лету получится сформировать эскадрилью истребителей из вполне боеспособных МИГов, переданных Украине западными партнерами. Как только Марс взойдет на небосклоне, все это обрушится на орков, заскучавших по "теплому приему" в Украине. Жители Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и Донецка "ждут - не дождутся" когда по их улицам пойдут танки с украинскими флагами. Все это случится этим летом. Бумеранг войны, запущенный Москвой, прилетит ей обратно.