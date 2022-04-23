Россия испытала новое ядерное оружие: на Западе не увидели реальной угрозы – The Daily Mail

Россия меняет правила игры в мировой политике, проведя запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", считают западные эксперты. Отмечается, что при полной боевой загрузке она способна уничтожить территорию размером с Францию.

Министерство обороны России показало момент запуска. Там утверждают, что ракета якобы поразила цель на расстоянии 5800 километров. Президент РФ Владимир Путин назвал запуск этой ракеты "большим и значительным" событием для России и заявил, что она может преодолеть все современные системы защиты, сообщает The Daily Mail (чтобы увидеть видео, доскрольте до конца новости).

Путин подчеркнул, что теперь врагам стоит подумать дважды, прежде чем совершать нападение на РФ. А одиозный глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что это "оружие является "подарком" НАТО и всем спонсорам "укрофашизма". При этом в США запуск ракеты назвали стандартным, отвергнув вероятность глобальной угрозы.

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Ракета РС-28 "Сармат", как сообщает российское военное руководство, способна двигаться со скоростью до 25750 километров в час, она может развертывать несколько боеголовок (не только ядерных) и другое оружие в направлении целей на гиперзвуковых скоростях, что делает ее чрезвычайно трудной для уничтожения.

Путин называет это оружие "непобедимым". В то же время у западных экспертов возникают сомнения относительно дееспособности этого оружия.

"Сроки испытаний отражают желание россиян показать что-то в качестве технологических достижений в преддверии Дня Победы, в то время как многие их технологии не дали результатов, которых они хотели бы в Украине", – сказал представитель Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

Бывший советник Белого дома по разведке, эксперт по России Фиона Хилл заявила, что ядерные угрозы Путина могут сменить расстановку сил в мире. Другие страны захотят иметь ядерное оружие, поскольку тогда "у вашего врага не найдется союзников".

"Ядерная проблема – это то, что должно беспокоить всех на глобальном уровне, потому что Путин фактически говорит каждой стране: вам нужно ядерное оружие… Мы находимся в совершенно новой парадигме, в которой не были даже во время холодной войны, и поэтому это требует действительно надежной дипломатии", – сказала она.

Развивая военное вторжение в Украине, Путин прибегнул к угрозам Западу ядерным оружием. Он предупредил, что любое серьезное вмешательство в конфликт Украины и РФ "приведет вас к таким последствиям, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории". Экс-посол Великобритании в России Тони Брентон ранее отмечал, что если президент РФ не добьется своих военных целей на Донбассе, нельзя исключать, что он применит ядерное оружие. Успехи армии РФ необходимы лидеру страны как дополнительные "козыри" на переговорах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящий момент Путин проигрывает войну против Украины. По этой причине единственный способ изменить ситуацию – ядерный шантаж и запугивание всего мира, заявил ранее военный эксперт Олег Жданов. По его словам, полное поражение на поле боя стало бы для кремлевского диктатора оскорбительным. Поэтому он пытается "поднять" себя, втягивая в войну НАТО.