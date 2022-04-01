Россия, которая продолжает бомбить Украину, обвинила 22 украинских военных в геноциде

В пятницу, 1 апреля, Следственный комитет Российской Федерации обвинил в геноциде 22 высокопоставленных украинских военных. Они отметили, что главной причиной жертв среди мирного населения Донбасса якобы являются массированные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пропагандистском российском издании "Известия". В публикации говорится, что председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону по ситуации в Украине. Там обсуждались вопросы по расследованию преступлений, которые якобы совершили украинские военные в отношении мирного населения у так называемых "ДНР" и "ЛНР" (ОРДЛО).

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Также Бастрыкин сказал, что 22 высокопоставленным украинским военным предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоговорящего населения. Среди таких обвиняемых – бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко.

"Задача Следственного комитета состоит в том, чтобы ни одно преступление "украинских националистов" в отношении мирных жителей Донбасса – женщин, людей преклонного возраста, детей – не осталось без заслуженного наказания. Все мы сегодня работаем на реальный результат", – резюмировал председатель СК.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 30 марта, Дениса Кортунова, советника губернатора Самарской области РФ по IT-проектам на общественных началах, уволили с должности. Причиной стало то, что он в соцсетях совершил репост интервью президента Украины Владимира Зеленского российским журналистам и назвал его "крутым".

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