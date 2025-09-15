'Речь идет о комплексных атаках': в 'Укрзализныце' заявили о попытках России разрушить ключевые узловые станции

Россияне пытаются парализовать транспортную инфраструктуру Украины, нанося массированным удары. Под прицелом – ключевые узловые станции "Укрзализныци".

Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в комментарии "Укринформу". По его словам, с июля-августа россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Россияне атакуют ключевые железнодорожные узлы Украины

Перцовский отметил, что российские ударные дроны типа "Шахед" массированно атакуют ключевые станции УЗ. "Примерами являются атаки на станцию Лозовую, на станцию Синельниково, на станцию Казатин. То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям", – подчеркнул он.

Речь идет о комплексных атаках, то есть когда под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы. Председатель правления УЗ отметил, что россияне бьют так, что, по сути, железнодорожный узел был разрушен.

Перцовский также отметил героизмом сотрудников "Укрзализныци", которые выходят и восстанавливают инфраструктуру, несмотря на возможность повторных ударов.

"Даже когда ключевые узловые станции под атакой, мы не отменяем поезда. Мы находим возможности изменения в расписании, но всегда едем. И это отмечают украинцы. Благодарят железнодорожников за такую выносливость", – заявил он.

Что предшествовало

Вследствие систематических обстрелов РФ железнодорожная инфраструктура Украины постоянно подвергается атакам. Россия регулярно атакует железнодорожную инфраструктуру в различных областях Украины. Удары по железной дороге приводят к задержкам поездов, как пригородных, так и дальнего следования.

В ночь 28 августа российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу "Укрзализныци". Под ударом находился парк скоростных поездов "Интерсити+", один из составов фактически уничтожен.

6 сентября российская террористическая армия в очередной раз обстреляла железнодорожную инфраструктуру. Под вражеский удар попали объекты в Донецкой области, был обесточен участок железной дороги перед Славянском.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 сентября оккупационная армия России устроила массированную атаку по Кременчугу Полтавской области. Одной из целей вражеского удара стал мост с железнодорожным и автомобильным сообщением.

