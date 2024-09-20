'Реально приблизить победу': Зеленский рассказал о подготовке важного визита в США и мирном плане Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас идет активная подготовка к визиту в США, где состоятся переговоры с американским лидером Джо Байденом, представителями обеих партий в Конгрессе. Также он рассчитывает на встречи с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов.

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В ходе этих переговоров Украина представит конкретный план приближения нашей победы. Об этом президент Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в пятницу, 20 сентября.

"И теперь мы представим вполне конкретный план, как Украине в этой войне не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас, но как раз сейчас усилиться – усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу. Украина рассчитывает на эту поддержку очень", – отметил он.

"И это справедливо. Потому что когда один народ выигрывает битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выигрывает. Именно так должно быть", – добавил гарант.

Он также сказал, что люди в Украине всегда будут благодарны Америке за поддержку нашей независимости, за всю оказанную помощь, чтобы мы выстояли в этой войне.

Кроме того, президент рассказал о Ставке верховного главнокомандующего. На ней он заслушал доклад главкома ВСУ Сырского касательно фронта и нашей операции в Курской области. Наши боевые бригады максимально стойко удерживают позиции.

"Были доклады разведок. ГУР – Буданов. Служба внешней разведки – Иващенко. Очень детально и даже эмоционально обсудили вопросы о производстве дронов и обеспечении дронами всех элементов Сил обороны и безопасности", – сказал Зеленский.

Также на Ставке говорили о производстве ракет, систем РЭБ и соответствующем взаимодействии с партнерами. Глава государства подчеркнул: главное, чтобы не только были контракты и финансирование под них, но и скорость реального производства и поставок.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время запланированного визита в США 26 сентября хочет встретиться не только с американским коллегой Джо Байденом, но и с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. По всей вероятности, также планируются переговоры с Камалой Харрис.

Зеленский представит им украинский план победы в войне с Россией. В нем есть пункты, зависящие от США.

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