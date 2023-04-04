Работа комиссии Украина-НАТО разблокирована: Дмитрий Кулеба заявил, что в следующем заседании может принять участие Зеленский

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что впервые за шесть лет состоялась ранее заблокированная Комиссия Украина-НАТО. Следующее заседание может пройти уже при участии главы государства Владимира Зеленского.

Видео дня

Об этом дипломат сообщил в ходе саммита Североатлантического альянса в Брюсселе. Он заметил, что это существенно увеличит снабжение Сил обороны Украины со стороны западных партнеров, которые входят в состав НАТО.

"Сегодня звучали очень четкие не только слова поддержки, но и объявления новых обязательств. К примеру, Нидерланды сегодня объявили, что передают несколько десятков миллионов евро в фонд НАТО, из которого финансируются проекты для Украины. То же касается и современного вооружения от союзников, которое нам было обещано. У наших военных будут все возможности, чтобы начать и провести контрнаступление", – пояснил Кулеба.

Не разделил воодушевления главы украинского МИД его коллега из Венгрии Петер Сиярто. Он скептически отозвался о приглашении Кулебы на Совет министров иностранных дел государств в составе НАТО.

"Это нарушает принцип единства союзников внутри Альянса, но в духе конструктивности мы примем участие во встрече. Я также дам понять, что Венгрия поддержит любые интеграционные усилия Украины, только если украинцы вернут закарпатским венграм права, которые они уже имели до 2015 года", – указал глава внешнеполитического ведомства у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Столтенберг заявил, что предметный диалог о вступлении Украины в НАТО состоится сразу после завершения войны с РФ. Наша страна способна соответствовать всем стандартам члена Альянса при условии, что целиком возобновит свой суверенитет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!