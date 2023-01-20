Улюблені друзі Путіна дедалі частіше встромляють йому ножі у спину: ось зібрав колекцію лише за неповні три тижні року

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Іранський голова МЗС Амірабдоллахян заявив, що країна не визнає анексію українських територій: "Попри прекрасні відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України".

Президент Сербії Вучіч вимагає від Росії припинити вербовку своїх громадян до ПВК "Вагнер" і говорить, що Крим та Донбас – це Україна: "Ми не можемо і не будемо підтримувати вторгнення Росії в Україну". А на початку року Вучіч заявив, що Сербія "має співпрацювати з НАТО, бо росіяни покинули Косово". Днями Белград відправив Україні техніку для відновлення енергосистеми.

У Казахстані з парламентської партії "Ак Жол" з ганьбою вигнали депутата, який підтримав війну Путіна в Україні. Також його позбавлять мандату. А посольство Казахстану допомагає встановлювати у містах України юрти незламності, чим викликало гнів МЗС РФ.

Китай не захотів принижувати Путіна офіційно, але зробив це через газети. Китайські дипломати у Financial Times назвали фюрера божевільним, заявили, що не довіряють і не розуміють його, а від війни дистанціювалися.

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян публічно заявив, що Росія "кинула" Вірменію, і закликав Путіна згорнути бази: "Присутність російських військ не лише не гарантує безпеку Вірменії, а, навпаки, створює загрози для безпеки республіки". Машка Захарова у відповідь назвала Пашиняна авантюристом, який не розуміє наслідків таких заяв.

Узбекистан відхилив пропозицію Кремля створити газовий союз, за умовами якого "Газпром" хотів прибрати до своїх рук ГТС цієї країни. Аналогічно вчинив і Казахстан, який Росія хотіла використати для постачання газу до Китаю. Після такого демаршу в Узбекистані раптом виникли проблеми з газопостачанням - на тлі сильних морозів.

Голова турецького МЗС Чавушоглу заявив, що підтримує 10 мирних пунктів Зеленського. А серед них, як відомо, - виведення всіх російських військ за кордони 1991 року. Західні медіа написали, що Туреччина почала надсилати Україні розроблені США артилерійські касетні бомби. На що МЗС Росії пригрозив припинити переговори з Україною через посередників, які "переслідують власні цілі".

Мордор витратив шалені мільярди, вважаючи їх інвестиціями у зміцнення зовнішнього впливу імперії. Тепер виявилося, що це була просто благодійність.

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