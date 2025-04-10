Прежде всего, горячая новость - в Европе по просьбе "местных" мусульман начинают запрещать празднование Пасхи. Так что - домусульманились. DEI без ограничений и здравого смысла превращается в свою противоположность: в позитивной дискриминации точно так же нет ничего позитивного, как и в обычной, вот они обе и чередуются…

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А теперь - к нашей теме, то есть, безусловно, к Трампу.

Человек, ради налоговой льготы похоронивший свою бывшую жену - мать 3-х их общих детей - на территории гольф-клуба, который становится, таким образом, кладбищем и не облагается, избран руководить государством, которое пока что ещё является главной страной мира. То есть имеем ситуацию, очень мягко говоря, весьма неординарную.

И процесс пошёл. Президент Трамп похвастался, что мировые лидеры один за другим умоляли его уменьшить импортные пошлины и при этом целовали его в задницу, и даже - вроде как плача - продемонстрировал, КАК ИМЕННО они это делали (не как целовали, а как просили), имитируя их плаксивые голоса: "Пожалуйста, сэр, заключим соглашение, я сделаю всё!"

Ну а после этого поцеловавшие получили 90-дневную паузу, на протяжении которой будет действовать тариф 10 процентов, а КНР, которая не поцеловала, а наоборот - вступила в тарифную войну, получила тариф 125 процентов, и всё это сразу.

Имеем новое мироустройство? Мировое правительство это теперь лично Трамп?

Ждём реакцию Си, но главное - воспримет ли намёк на то, кого и куда целовать, пуйло…