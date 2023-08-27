Путин допустил ключевую ошибку: у Зеленского рассказали, при каком условии глава Кремля может 'пропасть физически'

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин ликвидацией главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина совершил ключевую ошибку. Это может привести к ликвидации президента РФ.

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Прогноз по ликвидации Путина Подоляк озвучил в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, российские элиты хорошо все понимают (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Российские элиты понимают, что Путин сегодня находится в аффективно-параноидальном состоянии – как Сталин в последние годы своей жизни. И он будет уничтожать всех, кого заподозрит", – сказал Подоляк.

Соответственно, найдется кто-то, кто просто не станет рисковать своей жизнью и опередит диктатора.

"Как только будет где-то обнуление линии фронта, как только мы сможем нанести существенно-тактическое поражение – Путин исчезнет. Я имею в виду, исчезнет физически, потому что эта элита как раз и будет причастна к этому", – добавил советник ОП.

Как писал OBOZREVATEL, ранее американская разведка подтвердила, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Там считают, что это произошло в результате взрыва бомбы на борту самолета.

В ISW считают, что Путин почти наверняка приказал военному командованию в лице минобороны сбить самолет, принадлежащий "Вагнер" Евгения Пригожина. Борт разбился в Тверской области РФ 23 августа, и РосСМИ уже подтвердили гибель в авиакатастрофе главаря и заместителя частной военной компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор официально подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кремлевский лидер назвал его талантливым бизнесменом и человеком "тяжелой судьбы".

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