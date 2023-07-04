Публикации в СМИ о 'медленном контрнаступлении ВСУ' не влияют на тех, кто принимает решения, – Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что публикации в СМИ о якобы медленных темпах украинского контрнаступления не влияют на лидеров стран Запада. Это важно, ведь именно они принимают решения о поставках оружия Украине.

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Эти люди опираются на совсем другие источники информации. Об этом Кулеба сказал в понедельник, 3 июля, в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Нет, на тех, кто принимает решение, это не влияет, потому что они руководствуются информацией не из газет, а из объективных сводок своих военных и разведчиков", – отметил он.

Глава МИД заверил, что во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским все западные лидеры поддерживают контрнаступление ВСУ, а также "ободряют и понимают, что ситуация сложнее по объективным причинам".

В то же время, говорит министр, статьи в газетах и журналах оказывают определенное влияние на общественные настроения в некоторых странах. Комментаторы в сети подхватывают эту тему и распространяют уныние и мысли о том, что Украина якобы не сможет победить.

"Сейчас каких-то негативных, мгновенных последствий от этого нет, это управляемая ситуация. Но если они (СМИ – Ред.) продолжат разгонять эти нарративы, то, безусловно, это будет иметь негативные последствия для восприятия в обществах соответствующих стран успеха Украины на поле боя", – прогнозирует Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СМИ писали, что высокопоставленные должностные лица из администрации президента США Джо Байдена в Вашингтоне выражают беспокойство из-за медленного темпа украинского контрнаступления, хотя публично призывают к терпению. Некоторые считают, что ВСУ "отстают от графика".

– Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что его "бесят" жалобы на то, что долгожданное контрнаступление ВСУ якобы началось медленнее, чем ожидалось. Генерал сказал, что нашим воинам нужно больше каждого вида оружия, снарядов, а также современные западные истребители.

– После этого в Белом доме заверили, что США продолжат оказывать Украине военную поддержку. Речь идет как о помощи вооружением, так и об обучении и консультациях.

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