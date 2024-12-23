Производство оружия, подготовка военных и санкции против РФ: Зеленский провел переговоры с премьером Великобритании

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник, 23 декабря, провели телефонный разговор. Основными темами переговоров стали поддержка производства оружия на Украине, подготовка украинских военных и санкции против страны-агрессора РФ.

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Деталями разговора Зеленский поделился в официальном Telegram-канале. Он, в частности, поблагодарил Лондон за всестороннюю помощь Украине в ее борьбе с российской агрессией.

"Содержательный телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Спасибо за масштабную оборонную, политическую и экономическую поддержку нашего государства со стороны Великобритании. Сегодня обсудили продолжение нашего сотрудничества", – сообщил президент Украины.

В числе главных тем разговора – поддержка собственного производства оружия Украиной, подготовка украинских военных, санкции против теневого танкерного флота РФ и саммит Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Эстонии, рассказал глава государства.

Зеленский добавил: Украина заинтересована в расширении сотрудничества с JEF и полноправном членстве в организации.

"Также пообщались о соглашении о 100-летнем партнерстве между нашими государствами, работа над подготовкой которого продолжается. Ценим прочное партнерство, существующее между нашими государствами, и всю помощь в приближении справедливого мира и длительной безопасности", – говорится в сообщении украинского лидера.