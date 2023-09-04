Позиция Рамасвами по украинской войне: результат слабой и проигрышной стратегии Байдена по поддержке Украины

По мере приближающихся президентских выборов в США, которые традиционно должны быть проведены в ноябре следующего года, происходит активизация в среде претендентов на пост кандидата от Республиканской партии. Среди ряда участников, кроме одиозного экс-президента Дональда Трампа и мало-мальски известного губернатора Флориды Рона Десантиса, наибольшее внимание СМИ привлекает фигура молодого миллиардера индийского происхождения Вивека Рамасвами, в первую очередь благодаря его скандальным высказываниям.

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Скандальный бизнесмен ищет спасения в политике

Итак, 38-летний член Республиканской партии США является довольно успешным предпринимателем, хотя его биофармацевтический бизнес постиг ряд скандалов. Никакого политического опыта Рамасвами фактически не имеет, поэтому его приход в политику не что иное, как попытка получить публичный имидж и популярность перед рядом судебных исков, угрожающих его бизнесу. В своей предвыборной программе Рамасвами позиционирует себя как либертарианец и выступает как последовательный противник "левачества". В частности, он против преподавания критической расовой теории, а также против положительных действий в США, называя их "наибольшей формой институционализированного расизма в современной Америке". Также заявлял о поддержке запрета абортов позже шести недель. Еще более скандальными предложениями Рамасвами являются отмена Департамента образования, Федерального бюро расследований (ФБР) и Службы внутренних доходов (IRS), а также повышение избирательного возраста до 25 лет для всех, кроме военных и некоторых категорий граждан.

Худший кандидат для Украины, которого только можно представить

Однако для Украины наибольшее внимание и угрозу представляют его абсолютно циничные даже как для политика, а главное – абсолютно дилетантские как для потенциального кандидата в президенты США высказывания о российско-украинской войне. Свое мнение Равасвами неоднократно высказывал в своих выступлениях, интервью и программной статье издания The American Conservative.

В данном материале основным лейтмотивом звучит тезис о том, что наибольшую опасность для США представляет сближение Москвы и Пекина. Поэтому, считает Рамасвами, война в Украине еще больше толкает Россию и Китай друг к другу. В частности, он пишет: "Как президент США, я буду уважать и возрождать наследие Никсона, отвергая кровожадную болтовню полезных идиотов, проповедующих безвыигрышную войну в Украине, что еще больше сближает наших двух врагов – великие державы".

Более того, в случае избрания Вивек Рамасвами хочет поехать в 2025 году в Москву, чтобы "обеспечить мир в Украине на условиях, которые ставят американские интересы на первое место". Для этого он предлагает следующий план: "С этой целью я приму российский контроль над оккупированными территориями и пообещаю заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок. Таким образом, я преподнесу Россию как стратегический фактор сдерживания китайских планов в Восточной Азии". На его фоне даже Дональд Трамп открыто не решался признавать все оккупированные территории российскими, пытаясь свести вопрос в первую очередь к Крыму.

С другой стороны, к обнадеживающим факторам можно отнести результаты свежего опроса Wall Street Journal по голосованию за кандидата в президенты США от Республиканской партии. Они выглядят следующим образом: Трамп – 59%, Десантис – 13%, Хейли – 8%, Рамасвами – 5%, Кристи – 3%, Пенс – 2%. В общем в опросе о том, кому отдали свой голос избиратели, Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден набирают по 46% каждый. Поэтому серьезную обеспокоенность фигура Рамасвами вызовет в будущем, когда политиков его типа в США станет больше.

Политические взгляды Рамасвами как результат абсолютно провальной политики Байдена по поддержке Украины

Следовательно, можно констатировать, что именно слабая, нерешительная и откровенно робкая внешняя и военная политика Джо Байдена в русско-украинской войне привела к появлению такого одиозного персонажа, как Вивек Рамасвами, а точнее, к появлению тех совершенно пророссийских тезисов, которые он озвучивает. В попытках конкурировать с Байденом он давит на главные слабые места Байдена – слабую эффективность военной помощи Украине, но предлагает решить это самым ужасным, но финансово выгодным способом – прекратить помощь и пойти навстречу требованиям России, то есть фактически Рамасвами можно с уверенностью назвать капитулянтом.

С другой стороны, если бы правительство Байдена предоставило Украине не пару десятков пусковых HIMARS из 400 на вооружении армии США, не 31 танк "Абрамс" из многих тысяч на складах, не две батареи ЗРК Patriot из тысячи пусковых в США, не говоря уже о дальнобойных ракетах ATACMS, которые до сих пор представляют собой "табу" для демократов, если бы США сами предоставили самолеты F-16 из нескольких тысяч своих запасов, а не заставляли Нидерланды и Данию отдавать Украине мизерное количество, выводимое из вооружения этих стран, – каковы были бы результаты войны? Можно предположить, что ВСУ могли бы освободить оккупированные территории раньше, эффективнее, с меньшими потерями и были бы гораздо ближе к завершению войны, чем сейчас.

Поэтому именно абсурдность и откровенное капитулянтство в идеях Рамасвами должны заставить Джо Байдена задуматься, почему тезисы республиканца и других конкурентов-трампистов находят немалую популярность у избирателей. Поэтому лучшее средство победить соперников на президентских выборах 2024 года – выбить из-под них фундамент, на котором они основывают свою критику. Для этого необходимо просто снять все ограничения на поставку Украине танков, самолетов, систем ПВО, дальнобойных ракет, значительно усилить санкции против России, Ирана, Северной Кореи, ввести американский флот в Черное море для обеспечения экспорта зерна из Украины. Именно это сможет обеспечить победу над Россией, а за победителей будет массово голосовать американский избиратель. Жаль, что один из худших президентов в истории США, даже понимая это, вряд ли решится предпринять хотя бы некоторые решительные шаги, ведущие к реальной победе над Россией.